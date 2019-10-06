韓年輕支持度太低　藍青年部主任抓到問題

蕭敬嚴接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜年輕選民支持度偏低，現年26歲的國民黨青年部主任蕭敬嚴接受中評社訪問表示，韓去年受到很多年輕人支持，今年沒有，主要原因是韓剛選上市長就要投入大選，年輕人感覺遭背叛。明年1月11日選舉，有約118萬的首投族，這塊非常重要，未來將透過青年各類組織去串聯，並以縣市、類別為單位成立後援會推動輔選。



蕭敬嚴也分析，前陣子韓國瑜的策略是預想會有三強鼎立，只要顧好鋼鐵韓粉，就有可能當選。但現在一對一，韓不能只靠最右邊取暖，要吸納更多人，拉到中間票、游離票、青年票，青年都是看議題好感度，誰讓青年比較不反感，就有機會勝出，特定屬性支持者會讓人反感，這不是好事。



根據TVBS10月1日公布的2020民調，蔡、韓對決，蔡英文支持度50%，韓國瑜38%。蔡在20－29歲選民支持度75%，大幅領先韓的22%。30－39歲支持蔡英文比例也明顯高於韓國瑜（65%：29%）。年輕族群支持度偏低，成了韓國瑜的隱憂。



蕭敬嚴說，青年部也會幫助韓國瑜即時掌握網路輿情，哪些議題對韓不利，韓哪裡講不好，網友哪裡不滿，網軍攻擊哪一點等等，都會讓韓陣營知道。而相信韓是樂於接受挑戰的人，對於吸引青年族群這一塊他有信心韓能挽回劣勢。



蕭敬嚴，26歲，東吳大學政治學系畢業，現任國民黨青年部代理主任。蕭敬嚴曾任國民黨青年團總團長、國民黨中央常務委員、2016國民黨不分區“立法委員”候選人。



蕭敬嚴自20歲即開始參與國民黨活動，22歲時正式加入國民黨，並成為當時國民黨史上最年輕青年團總團長及中央常務委員。後於2015年獲提名為不分區“立法委員”候選人；2018年9月擔任國民黨青年部副主任，現職為國民黨青年部主任。



如何幫助韓國瑜爭取年輕選票？



蕭敬嚴表示，韓國瑜去年選高雄市長青年支持度很高，很多青年對政治現狀不滿，討厭藍綠，對現任執政者不滿意，加上韓號召北漂青年返鄉等，讓很多青年選擇支持韓。韓就任市長後馬上要參選大位，年輕人覺得被背叛，這是影響支持度的主因。韓現在就要全力提升這一塊。



蕭敬嚴說，國民黨各地有青工會組織，並和友善青年社團合作，請他們收集意見反映給選辦和“國政”顧問團，讓韓陣營做出調整。



另外，在既有組織上成立各類後援會，如士農工商後援會就正在進行中，國民黨強的是組織，平常就要經營，選舉時就是驗收，這些人願不願意挺韓成立後援會，是很大宣示效果。還有青商這部分，蔡英文很積極在挖牆腳，之前也辦過青商挺蔡活動，但只有少部分，所以國民黨這塊還不用太擔心。



蕭敬嚴說，至於“立委”部分，也會規畫網路經營，有些參選人在青年族群比較陌生，會找些年輕人關注議題來談，譬如動保等，讓年輕人看到“立委”不為人知的一面，也會舉辦青年國是論壇，說明未來推動的青年政策，這些都是和韓國瑜連動的。



而目前也規畫在選舉白熱化時，啟動青年環島輔選列車，也會跟“立委”直播談政見，會針對選情五五波的區域，多拉一票是一票。



蕭敬嚴表示，青年這一塊是國民黨先天的弱勢，也是最需要加強的，青年投一票給國民黨，是等於其他族群兩到三票的效果，因此非常重要。



至於青年族群不喜歡韓國瑜，是不是因為部分激進的韓粉嚇走其他族群？

