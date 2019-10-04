國慶假期前4天國內遊客超5.4億人次

中評社北京10月4日電／新華社報道，記者4日從文化和旅遊部了解到，今年國慶假期前4天旅遊消費創歷史新高，全國共接待國內遊客5.42億人次，同比增長8.02%；實現國內旅遊收入4526.3億元，同比增長8.58%。



文化和旅遊部監測數據顯示，國慶假期前4天，紅色旅遊成為國慶假日旅遊市場主旋律，中共一大會址、南湖紅船、楊家嶺、西柏坡、古田會議舊址、香山革命紀念地等紅色旅遊景區迎來客流高峰。



數據顯示，自駕遊、家庭遊、定制遊、夜間遊、賞秋遊成為國慶假日旅遊市場新亮點，博物館、美術館、圖書館、戲劇場、電影院、歷史文化街區等吸引眾多遊客。在景區降價、服務提升、科技賦能、市場治理等多重因素作用下，遊客滿意度和獲得感明顯提升。



據介紹，國慶期間，各景區為應對大客流，積極採取強化公共交通協調聯動、加強車流監測和分流、完善道路指示標識系統、調整景區開放時間等措施，推動景區提質擴容。八達嶺長城景區調整開閉園時間，早晨提前至6:00，晚間延至20:00左右，同時開放部分夜長城。



據文化和旅遊部介紹，北京、四川、江西、湖南、重慶等地文旅部門深入各景區景點開展巡查和暗訪工作，充分發揮市場監管綜合執法作用，假期前4天旅遊市場運行總體平穩有序。



公安部交通管理局4日發佈，國慶長假前4天全國道路交通安全形勢平穩，5日起各地將陸續迎來返程高峰。