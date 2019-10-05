謝立功：郭台銘的好政見　韓國瑜可接手做

海洋大學海洋法政學系教授謝立功。（中評社 李其樺攝） 中評社基隆10月5日電（記者 李其樺）對於中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜民調持續落後對手蔡英文，海洋大學海洋法政學系教授謝立功接受中評社訪問表示，民調未必能反映出韓的真實民情。鴻海創辦人郭台銘、前“立法院長”王金平提出的好政見，可以由韓國瑜來執行，釋出善意對整合才有幫助。



謝立功早期在“調查局”擔任防治員，曾在中央警察大學國境警察學系擔任教授兼主任，後來從事公職先後歷任“國安會”諮詢委員、“行政院”專任顧問、移民署署長，2014年和2016年兩度參與基隆市長選舉皆失利，現為海洋大學海洋法政學系教授。



談到蔡、韓民調差距，謝立功向中評社表示，韓國瑜的民調其實沒有像想像中掉這麼多，民調受重大事件和機構效應在不同的時間都有影響，加上前陣子對韓國瑜不斷的抹黑，加深民眾對他的負面印象，＂有時候謊話說了1000遍就會變成真的＂，如韓國瑜說的在太平島周遭海域有條件的探勘石油，被扭曲成在太平島上挖石油即是一例。



相對於綠營內部已完成整合，藍營內部整合狀況確實不如預期，對此謝立功坦言，他確實也感到憂慮，像韓國瑜高雄市政府團隊、“國政”顧問團，以及中央黨部、“立委”、各縣市的競選總部彼此橫向聯繫必須做好，彼此的磨合期要縮短，建立起強而有力的選舉團隊。



謝立功指出，韓國瑜去年高雄市長選舉能夠成功，在於他講話接地氣，人民聽得懂，可是現在大選選區更大，必須要有更多更好的分身如韓妻李佳芬、女兒韓冰，具有代表性又能充分表達，針對在地問題做澄清才對韓國瑜有幫助。他對韓的選情總體抱持樂觀。



對於郭台銘退出2020，卻又積極插手“立委”選舉，是否左右2020選情？



謝立功說，不能說沒有影響，韓國瑜和郭台銘難道不能談合作嗎？如果他們兩人願意談合作，郭提出好的政見，也可以交給韓來執行，你的理想由我來實現，同樣的，王金平提出好的政見也可以由韓國瑜來執行，彼此釋出善意有助合作。



被問到國民黨基隆“立委”參選人、前基隆議長、市議員宋瑋莉，與現任民進黨籍基隆“立委”蔡適應，兩人誰佔優勢？



謝立功認為，宋瑋莉家族兩代擔任民意代表，服務非常到位，讓不少市民表示肯定，不過“立委”選舉競爭非常激烈，加上蔡適應有現任優勢，現況兩人應是五五波。從基本盤來看，基隆過去的確是藍大於綠，但是不能迷信藍大於綠，藍軍自己要團結更重要。

