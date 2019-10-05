中評關注：2020勝負分水嶺或從雙十開始

高雄五福路橋兩旁旗海飄揚，這是過去綠營執政看不到的景象。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月5日電（記者 高易伸）過去民進黨在高雄長期執政，在意識形態選擇下刻意避開“中華民國”或任何有關“國民黨黨徽”的相關符號，如今披藍袍出征大選的高雄市長韓國瑜決定在上任後擴大辦理“雙十慶典”，與執政的綠營一別苗頭。韓此舉不僅可激發全台民眾“愛國心”，對凝聚2020大選應該有助。



回顧去年地方選舉，韓國瑜以庶民形象在“三山造勢”中展現一幕幕“旗海飄揚”景象，讓不少百姓紅了眼眶，服過兵役、退伍的軍人也被這旗海震攝、感動。韓國瑜在這片片旗海下逐步累積支持與信任，終致選情翻轉。當時三山造勢建議韓打出青天白日滿地紅“國旗”符號的人，就是高雄農會理事長蕭漢俊。



高雄過去長期被綠營執政，刻意忽略“國旗”已非公開秘密，在綠營刻意忽略下，其執政縣市，似乎拿“國旗”、掛“國旗”反成了怪事。如今韓國瑜幾乎已拿到“中華民國”的“牌照”，連拋出“中華民國”最強外掛”的郭台銘恐怕在凝聚力上都不如韓。



如果說“中華民國”是全台百姓、各族群的“最大公約數”，那韓所要“風行草偃”的不正是這股被綠營束之高閣、棄如秋扇的“青天白日滿地紅”符號？



韓國瑜雙十節勢必留在高雄參加一系列活動，例如清晨的升旗典禮、下午的市集或晚間的“國慶”煙火施放，好好發揮“愛國”愛民的領袖特質。



雖然支持“中華民國”不一定等同支持韓國瑜！但韓現在應該思考，如何把“韓粉”跟愛護“中華民國”的中間選民揉和在一起。讓愛護“中華民國”兼具感性與理性，擴大支持票源與年齡層吧！ 也許，2020的勝負分水嶺，就從今年雙十節開始！