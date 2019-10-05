中評關注：柯文哲為何狠批陳菊？有盤算的

柯文哲罵陳菊，民進黨要求道歉，但是柯P霸氣不理。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月5日電（記者 黃文杰）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲批評“總統府”秘書長陳菊是“民主罪人”、別以為坐過牢就可“為非作歹”。民進黨要求道歉，柯霸氣不甩，這已經不是柯第一次拿陳菊開罵，重點是，柯文哲罵陳菊給誰看？



從表面上看，有綠底的柯文哲鎖定“菊姐”當目標，當然是連“當家”的蔡英文也一起罵，勢必激怒綠營同仇敵慨，更加凝聚團結，這樣，柯文哲與民眾黨根本拿不到選票，不是嗎？



必須要說，柯P習慣用“翻舊帳”手法，來罵新潮流，這次繼續鎖定陳菊當目標，場景是昔日高雄的“菊天下”，下場是高雄執政30年的慘敗，目的還是喚醒深綠，或者民進黨派系當中，非新系的人馬，對新潮流“整碗捧去”負面觀感，試圖切割出來，與民眾黨聯合，成為白綠的談判籌碼。



柯文哲沒有直接跟現在的執政者，攤牌翻臉，總是繞一大圈，要民進黨“面對問題是解決問題的第一步”，顯然“問題”就出在2020的資源分配。



罵給郭台銘看嗎？



柯文哲找郭台銘合作，急著要啟動“雙母雞”輔選，總要證明自己還很威，找綠軍府秘書長開罵，只是眾多劇本與素材之一，柯文哲拉高自己網路討論聲量，厚植自己輔選功力，似乎給郭示範教材，請問郭董，懂不懂跟國民黨大聲嗆聲？



罵給韓國瑜看嗎？

