藍大老劉德成：吳敦義自列不分區首席觀感差

中國國民黨中評會主席團主席劉德成。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月5日電（記者 林谷隆）針對傳出中國國民黨主席吳敦義將自列不分區“立委”名單第一名，黨中評會主席團主席劉德成接受中評社訪問表示，台灣非“內閣制”，吳敦義不應自行第一名，否則會被質疑是“雙保險”，即“韓國瑜當選，吳當黨魁兼“立法院長”，韓沒當選，吳還能拼“立法院長”。尤其黨內有待加強團結，藍委選情還需加溫，人家在前線打戰，黨中央卻在後面想人事、卡位，這會造成社會觀感不佳，難怪台南“立委”參選人會反彈。



劉德成，1948年出生，1965年加入國民黨，現任中國國民黨中評會主席團主席，曾任第二、三屆“國民大會”代表、2005年任務型“國大代表”、全台包裝協會理事長、大甲日南獅子會長等職。胞兄劉銓忠是前藍委、伯父劉松藩則是前“立法院長”，劉家是台中藍營紅派的代表性家族。



外傳吳敦義將自列不分區第一名，國民黨台南市第一選區“立委”參選人蔡育輝和第五選區“立委”參選人蔡淑惠3日召開“給我朝陽吸票機，不要夕陽碎紙機”記者會，反對吳列不分區第一名，並計劃展開全台串連，要求應把不分區留給學者專家或年輕人。



現年71歲的劉德成在台中受訪表示，民進黨創黨33年，可看到“老中壯青少”五代，為什麼國民黨在檯面上永遠都是這些老人，國民黨應該趁這次大選，全面換血，大膽啟用年輕人，包括不分區名單，人選讓社會耳目一新，不能用酬庸心態來安排。



劉強調，趁著這次國民黨提出韓國瑜參選，這是國民黨在台灣最接地氣的一次，我們不希望看到權貴政治不斷延續，一直追求自我利益，忘記黨的利益更重要，從下到上一次翻轉，對國民黨整合團結，影響很大。



他也認為，國民黨團結，思考面向應該是縱向，就是讓各個世代都認同一個相同的理念，而不是橫向團結，即是永遠都是等待吳敦義、馬英九、王金平，甚至郭台銘等人站在一起，手牽手口乎“團結”，這其實是假象，除了媒體形象功能不佳，民意也不會買單。



國民黨在日前撤換組發會主委李哲華，有輿論認為這是黨中央角力的結果，實際情況如何？



劉德成告訴中評社，陣前換將乃是兵家大忌，照理說現在距離大選不到100天，應該連地方黨部都不敢換人，更何況是掌控組織動員的組發會主委，更何況李哲華並沒有犯大錯，如果只是正常的職務調動，應該也會在選舉後，所以撤換李是極不正常。



劉強調，以他對黨主席吳敦義的瞭解，吳按正常考量是不會做出這種事情，如果是要滿足某位極有影響力人士的“建議”，才做出這樣的決定，應該比較符合事實。不過，他不認為是所謂的“夫人派”影響，而是應該與郭台銘陣營有關。

