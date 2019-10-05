完善體制機制促進消費提質擴容

這一輪促消費與以往著重從需求端發力、通過財政補貼等方式激發消費潛力不同，更多強調從供給側出發，進而實現消費提質擴容、釋放潛力。 中評社北京10月5日電／在穩增長過程中，促進消費提質擴容無疑是重要抓手之一。加大力度做好“六穩”工作，實現國民經濟良性循環，須著力促進消費提質擴容。



經濟參考報發表民生銀行研究院宏觀經濟研究中心副主任王靜文文章表示，無論是統計局公布的消費者信心指數，還是央行調查的“更多消費”占比數據，都處於近些年來的高位，而這同電商促銷節的熱鬧等現象互相印證，中國消費有巨大潛力可挖。



中央對促進消費工作高度重視，將“滿足人民群眾對美好生活的需要”提升至前所未有的高度，並提出了“完善促進消費的體制機制，增強消費對經濟發展的基礎性作用”的任務。從發布《關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》，到建立完善促進消費體制機制部際聯席會議制度，再到《關於進一步激發文化和旅遊消費潛力的意見》和《關於加快發展流通促進商業消費的意見》等文件的發布，促進消費提質擴容的重要性不言而喻。



從這些文件和舉措可以看出，這一輪促消費與以往著重從需求端發力、通過財政補貼等方式激發消費潛力不同，更多強調從供給側出發，通過完善體制機制、改善消費環境，進而實現消費提質擴容、釋放潛力。這符合“多用改革辦法擴大消費”的政策導向。



文章分析，從政策重點來看，大致包括以下幾個方面：一是促進消費更新升級。儘管經濟面臨下行壓力，但消費升級的邏輯並未改變，包括恩格爾系數持續下降，鄉村消費、網絡消費、服務消費增速加快等。因此應積極推動農村消費提質升級，推動汽車、家電、電子消費品以舊換新等。二是促進汽車消費。隨著此前購置稅優惠的透支效應逐漸顯現，汽車消費面臨壓力。下一階段可以探索推行逐步放寬或取消限購，以及對購置新能源汽車給予積極支持等措施。三是鼓勵綠色消費，包括支持居民購買節能家電等。四是支持服務消費，包括出台實施養老、家政服務、嬰幼兒照護服務等政策措施，進一步激發服務消費的潛力。



除此之外，兩個方面的配套工作也很重要。一是穩定房地產市場。通過房地產調控穩定市場預期，減少對消費的擠壓作用。二是做好穩就業工作。就業是民生之本，穩就業是“六穩”工作之首，只有維持就業穩定，才能產生可靠的收入來源，進而讓百姓有動力去消費。



文章指出，促進消費提質擴容，是經濟平穩健康發展的重要保障，也是實現高質量發展的必然要求，是建設現代化經濟體系的應有之義，也是踐行以人民為中心發展理念的重要手段。在紛繁複雜的國內外環境下，我們需要通過完善體制機制，促進消費提質擴容，進而以消費的基礎性作用來對衝經濟的下行壓力，以強大國內市場的深度來消化吸收外部的不確定性。

