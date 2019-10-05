疏通貨幣政策傳導已成重點突破口

中評社北京10月5日電／中國人民銀行貨幣政策委員會2019年第三季度(總第86次)例會於9月25日在北京召開。會議指出，下大力氣疏通貨幣政策傳導，堅持用市場化改革辦法促進實際利率水平明顯降低，引導金融機構加大對實體經濟特別是小微、民營企業的支持力度。



雲掌財經發表財經評論人譚浩俊文章分析，雖然與二季度相比，後面的說法沒有什麼變化，但是，在如何疏通貨幣政策傳導問題上，卻有了比較明顯的變化。二季度例會對此的表達是“進一步疏通貨幣政策傳導”，而此次則調整為“下大力氣疏通貨幣政策傳導”。從“進一步”到“下大力氣”，一方面，說明貨幣政策傳導仍然不夠暢通，仍然存在許多阻力和障礙，導致貨幣政策難以全面有效地發揮作用；另一方面，說明決策層、管理層對貨幣政策傳導不暢通的問題已經從克制、容忍逐步轉向不容忍、零容忍，決心要下大力氣解決這個問題。



事實也是，從貨幣政策的制定情況來看，已經基本符合市場化要求，符合經濟社會發展需要。不僅如此，與財政政策的協調配合也越來越默契。可是，從政策的執行效果來看，似乎並沒有達到預期目標，產生預期效果。特別是向實體經濟傾斜的問題，始終存在著政策層面與操作層面的脫節，甚至背離現象。從理論上講，貨幣政策已經完全能夠滿足實體經濟、尤其是中小微企業、民營企業的需要，實際上，中小微企業、民營企業融資難、融資貴的矛盾依然十分突出，甚至在某些行業、某些地方、某些局部出現了加劇現象。



文章表示，顯然，這已經不是政策層面的問題，而是操作層面的問題，是貨幣政策的傳導存在太多的“腸梗陰”，存在太多的問題與障礙。如果不把這些因素消除掉，貨幣政策的作用效率會越來越低，可運用的政策空間也會越來越小。



面對外部經濟環境發生的變化，特別是不確定性因素增多，我們一直強調能夠運用的政策工具還很多、很豐富。但是，這些政策工具能否像預想的那樣管用，不僅要看工具的多少，更要看工具的運用效果，要看工具能否發揮作用。如果貨幣政策的傳導不暢通，政策工具的運用效率就會大打折扣，就會影響到決策層對政策工具的把控和運用，影響到宏觀決策的科學性和有效性。



應當說，從近兩年來的實際情況看，無論是決策層還是管理層，都已經充分認識到貨幣政策傳導的問題和重要，已反覆強調要加強貨幣政策的傳導，疏通貨幣政策傳導，解決貨幣政策傳導過程中存在的問題。毫無疑問，此次央行例會把疏通貨幣政策傳導從“進一步”上升到“下大力氣”，已經傳遞出十分明顯的信號，對操作層的工作是很不滿意的，不會再容忍操作層面以軟對抗的方式對待貨幣政策、執行貨幣政策、運用貨幣政策，而必須嚴格按照決策層的要求，不折不扣地落實貨幣政策。

