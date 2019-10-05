讓人民過上更加美好的生活

中評社北京10月5日電／70年前，新中國誕生前夜，採用什麼樣的國名，曾有過不同的方案。經過反覆醞釀與討論，最終確定國名為“中華人民共和國”。當“人民”二字深深鐫刻在新中國的名字上，當共產黨人把“為人民服務”作為永恒的追求，億萬人民的幸福成為70年壯闊交響樂中最為雄渾的樂章。



70年時光，在人類歷史的長河中只是短暫一瞬，在中華民族發展史上也是彈指之間，卻如此深刻地改變了中華民族和中國人民的命運。我們的祖國從來沒有像今天這樣欣欣向榮、蒸蒸日上，我們的人民從來沒有像今天這樣幸福安康、意氣風發。



最深刻的變化在於人，最持久的動力源於人，最實在的成果惠於人



九月新生開學，一些高校的宿管反映，大個頭學生越來越多，老的學生床有些需要改裝了。從“50後”開始，我國年輕一代的平均身高劃出了一條漂亮的“上揚曲線”。



從1949年的35歲到2018年的77歲，中國的人均預期壽命翻了一倍多，見證了70年人民生活從饑寒交迫到物質豐富、從缺醫少藥到病有可醫的“華麗轉身”。



“太陽升起，紅光滿天，文盲睜呀睜開了眼……”20世紀50年代，無數人唱著《掃盲歌》加入了掃盲大軍。新中國成立之初，10個人中8個是文盲，高等教育毛入學率僅有0.26%。如今，我國建成世界上規模最大的高等教育體系，高等教育毛入學率達到48.1%，高等教育即將進入普及化階段。



時光荏苒，歲月如歌。時間是最富有魔力的尺，丈量出舉世矚目的中國奇跡。



新中國成立之初，人均鐵路長度不足5厘米，不及一根香煙長；人均公路長度不到20厘米，沒有普通人一只腳長。70年來，老百姓經歷了從“騎著毛驢上北京”，到“坐上火車去拉薩”，再到3萬公里高鐵基本覆蓋80%大城市、“復興號”實現時速350公里“陸地飛行”、國產大飛機C919一飛衝天的歷史跨越。



吃穿住行的變遷是生活圖景巨變的另一個縮影。從吃不飽到“吃得好”“吃得健康”，從穿得暖到穿出品位，從瓦片遮頭到住得安心，從“有輛自行車就是致富的標誌”，到小汽車駛入尋常百姓家……時間的指針劃過960萬平方公里土地，在每一分、每一秒的征程上，給億萬人民帶來了實實在在的實惠。



年近九旬的以色列希伯來大學知名學者梅龍•梅齊尼說，“中國重新定義了發展”。諾貝爾經濟學獎獲得者羅納德•哈裡•科斯發出這樣的贊嘆，“中國經濟改革的故事是堅強的民營企業家的故事，是勇敢的零星社會試驗的故事，也是謙遜又剛毅的中國人民為了美好生活奮鬥的故事”。



70年披荊斬棘，70年風雨兼程。中國人民擁有的一切，凝聚著中國人的聰明才智，浸透著中國人的辛勤汗水，蘊涵著中國人的巨大犧牲。腰懸吊索在高山峽穀間一鑿一鑿修建起紅旗渠；義烏貨郎走街串巷，從“雞毛換糖”做起，成就了如今萬商雲集的“世界超市”；無數打工者到深圳追夢，將落後小漁村建設成國際化大都市；三代人扎根塞罕壩，在荒漠沙地上種出了世界最大人工林海……共和國的歷史，就是一部中華兒女艱苦奮鬥、接力奮鬥、團結奮鬥的壯麗史詩。



70年高岸深穀，70年滄海桑田。中國人民的創造精神正在前所未有地迸發出來，從積貧積弱、一窮二白起步，到傲然屹立於世界東方，昂首闊步走近世界舞台中央。以世界第二大經濟體的實力，托舉起覆蓋13億多人的全球最大社會保障網，創造了每年減貧1300多萬人的脫貧奇跡，書寫下幼有所育，學有所教，勞有所得，病有所醫，老有所養，住有所居，弱有所扶的民生篇章……波瀾壯闊的偉大實踐證明，“人民是歷史的創造者，人民是真正的英雄”。



“人民”是歷史性成就的邏輯起點，也是歷史性變革的價值起點



1946年3月,美國總統特使馬歇爾訪問延安，他的隨行記者這樣描述了共產黨的政治中樞：“在延安聽到的最多的一個詞，就是‘人民’……中國人民如何,世界人民如何。‘到人民中去’‘向人民學習’,這些都是口號，但又包含著比口號更深的含義，代表著一種極深的感情，一種最終的信念。”



“人民對美好生活的向往，就是我們的奮鬥目標。”黨的十八大以來，中央領導同志深入河北阜平山區踏雪“訪真貧”，冒著嚴寒來到“貧瘠甲天下”的甘肅定西問民生，探訪湖北恩施農村記下“煩心事”，穿上陝西老鄉贈送的布鞋“走百姓路”……風雨兼程的足跡，展現出強烈的“為民情懷”，堅定不移的步履，邁向人民的期待。



“人民”二字，重於千鈞。堅持以人民為中心的發展思想，回答了我們黨“為了誰、依靠誰、我是誰”的根本立場問題，清晰勾勒出以習近平同志為核心的黨中央治國理政的“民生邏輯”和“人民至上”的不懈追求。

