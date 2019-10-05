馬英九：台15邦交國有不少想跟大陸建交

馬英九致詞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月5日電（記者 倪鴻祥）馬英九基金會今天上午舉行“哪來的芒果乾？－‘“國安”’問題研討會”，廣邀兩岸、“國防、外交”重量級學者專家與會研商，基金會董長馬英九直批蔡英文執政3年來斷交7國，如今邦交國只剩15國，剩下的15個邦交國還有不少想跟大陸建交。若蔡再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的“斷交“總統”。



馬英九基金會上午在張榮發基金會大樓舉辦“國安”問題研討會，從兩岸、“外交、國防”三大領域，探討當前台灣面臨何種處境，以及整體“國家安全”大戰略方向，是否出現問題，網路以“芒果乾”（亡國感）一詞引發議論，四處瀰漫。



馬英九致詞時，直指蔡英文執政3年多來失去了7個邦交國，總數降到開國108年以來最少的15國。蔡將斷交7國全歸咎於中共打壓，但他執政時又如何能在8年任內只斷交甘比亞一國，而且2年4個月後才跟中共建交？他靠的就是“外交休兵”，即兩岸相互不挖邦交國的默契。



馬英九批評，外界稱蔡英文為“辣台妹”，她口口聲聲說“捍衛“中華民國”台灣主權，是蔡英文政府的現在進行式”，但事實上，蔡大量折損國家主權及萎縮國際空間才是現在進行式。剩下的15個邦交國還有不少想跟大陸建交，蔡再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的“斷交“總統”。



這場“國安”研討會將由前“國安會秘書長”、現任台北論壇基金會董事長蘇起發表專題演講，分析台灣目前的情勢，並提出見解與建議。



研討會將展開三場主題論壇，第一場“兩岸”論壇由前陸委會主委、對外關係協會會長夏立言主持，淡江大學陸研究所榮譽教授趙春山、淡江大學陸研究所副教授張五岳、文化大學社科院院長趙建民與談，會中將探討“九二共識”在兩岸交流的意義，以及對如何恢復兩岸互動提出建言。



第二場“外交”論壇由前“外交部長”、中美經濟合作策進會理事長歐鴻鍊主持，淡江大學國際事務戰略所教授何思因、前駐英國代表劉志攻、政治大學國際事務學院副院長黃奎博與談。會中將討論馬政府時期“外交休兵”策略，與當前蔡政府政策進行比較，並針對台灣在國際空間的參與提出建議。

