馬英九轟蔡：塑造抗中形象拉抬選情

馬英九出席“哪來的芒果乾？－‘“國安”’問題研討會”開幕致詞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月5日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午在“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”開幕式上猛批蔡英文不接受“九二共識”，等於片面廢棄兩岸27年來建立的政治互信，雙方走向冷對抗，還刻意藉此塑造抗中形象，來拉抬選情，將個人利益置於國家安危之上。



“哪來的芒果乾？－‘“國安”’問題研討會”由馬英九基金會主辦，上午在張榮發基金會大樓舉行，從兩岸、“外交、國防”三大領域，探討當前台灣面臨何種處境，以及整體“國家安全”大戰略方向，馬英九將比照4月底舉行經濟論壇的方式，主持最後一場圓桌論壇，和與會的學者專家一起探討“國安”問題。



馬英九表示，3年多前他卸任時，曾提醒蔡英文，如果兩岸關係再度惡化，又將陷入斷交頻頻及國際空間萎縮的困境。很遺憾，蔡執政3年來，他擔心的問題一一出現。如今“反中”成為執政無能的遮羞布，甚至成為整肅政敵的武器，蔡政府操弄人民的恐懼感，“芒果乾”（亡國感）成為網路流行語，社會瀰漫不安氣氛。



他指出，蔡英文不接受“九二共識”，等於片面廢棄兩岸27年來建立的政治互信，雙方走向冷對抗。大陸不再與台灣諮商，不僅片面啟動靠近“台海中線”的M503航路與三條聯絡線，軍機繞台更成常態，甚至飛越“海峽中線”。在外國被捕的台灣籍詐騙犯一律遣返大陸，不再與台灣商量，2009年兩岸建立的司法互助機制，3年來完全停擺。



他說，兩岸關係惡化，對台灣民生經濟衝擊更大。首先是陸客大量減少，尤其今年8月起大陸暫停自由行，陸客已比7月減少近三成，9月起團客配額也大幅降低。旅遊業預估，今年陸客來台將減少70萬人次，觀光業損失上看1500億。業者痛批，200萬從業人員的生計，變成民進黨政府錯誤政策的祭品。為了填補陸客缺口，政府片面給予東南亞國家免證簽待遇並補貼旅費，但觀光效益卻遠不如陸客，還產生“假觀光真打工”的後遺症。



馬英九也批評民進黨政府不斷哄抬的“新南向政策”，不只在觀光方面成效不彰，其他方面也乏善可陳。根據國貿局統計，2018年台灣對東協十國的出口占比為17.3%，比他執政後4年的平均18.6%，還少了1.3個百分點。在缺乏自由貿易協定（FTA）與區域經濟整合（CPTPP、RCEP）的保障下，台灣在新南向國家很難與大陸、日本、韓國競爭。

