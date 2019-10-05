大興機場成國慶游網紅景點

小雨難擋觀光遊客打卡大興機場的熱情。（來源：新京報） 中評社北京10月5日電／ 國慶長假，北京哪個景點最火爆？剛剛通航的大興機場順利晉升“網紅”，眾多市民紛紛去那裡打卡不出京城的“旅遊”，10月3日觀光遊客和旅客比例達到約23：1。昨天，雖然氣溫驟降，清晨還下著小雨，但依然阻擋不了市民打卡的熱情。考慮到旅客出行的需要，大興機場也特別發布“旅遊提示”，建議遊客錯峰出行，盡量避開黃金周高峰時段。



“十一”長假，來大興機場觀光的市民遠超航空旅客，已經成為北京新的熱門打卡地。北京大興國際機場昨日發布消息，10月3日統計，大興機場過檢旅客4513人次，遊客101748人次，12時到13時為航站樓進場高峰期。記者粗略計算，遊客與過檢旅客的比例接近23：1。之前的10月2日，大興機場出港旅客5667人次，進入航站樓總人數約8.5萬人次。



舉家出行打卡大興機場



昨日清晨9時許，李春梅、張煥榮、趙錦華興衝衝走進大興機場快軌站，這是她們第一次來這裡乘坐快軌，也是第一次去大興機場。李春梅家住昌平，為了不耽誤和姐妹們的出行之約，她清晨7點多就從家裡出發，“只要有地鐵，感覺去大興也不遠，挺方便的。”“早就聽說大興機場漂亮，我一時半會兒也沒法從這裡坐飛機，所以我們仨就約著先來大興機場參觀。”趙錦華告訴記者，“我們肯定會從這裡乘飛機出行，今天看明白了，以後來就知道哪兒是哪兒啦。”



昨日的航站樓儼然成了大型拍照現場，有拖著行李箱拍照的旅客，有舉家出行、拖兒帶女、扶老攜幼來機場拍照打卡的熱情市民，他們中有不少家住昌平、順義、懷柔，離大興機場並不近。四年級小學生小雷和爸爸、媽媽、弟弟等一家六口專門從順義來大興機場參觀。小雷特別興奮，她告訴記者：“我弟弟特別喜歡飛機，昨天爸爸說要帶我們來大興機場，我和弟弟都特別高興，這裡太漂亮了。”