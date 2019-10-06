社評：變革全球治理體系　建設新型國際關係

中評社香港10月6日電）（評論員 胡志勇）“和平赤字、發展赤字、治理赤字、信任赤字”是擺在全人類面前的嚴峻挑戰。積極破解全人類面臨的四大赤字，推動建設新型國際關係，真正形成和平發展共享的局面。



中國始終走和平發展道路，絕不走殖民主義的老路，絕不走擴張主義和霸權主義的絕路，絕不會通過戰爭實現現代化。中國是愛好和平的國家，是國際秩序的維護者、建設者和貢獻者，中國積極追求防禦型的國防政策，堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。中國提出構建人類命運共同體，就是以平等對待、相互尊重、共建共享為原則，成為維護世界和平與穩定的基石。中國的發展給全球帶來的不是威脅，而是機遇和希望。



以構建人類命運共同體為核心理念、以共建“一帶一路”為實踐路徑、以引領全球治理體系變革為努力方向的中國方案，有助於增強國際社會應對共同挑戰的能力,共擔時代責任，共促全球發展。



推動建立以合作共贏為核心的新型國際關係，宣導打造人類命運共同體，構建全球夥伴關係網絡，弘揚正確義利觀，提出公平、開放、全面、創新的發展觀，共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共商共建共享的全球治理觀，以及以平等為基礎、以開放為導向、以合作為動力、以共享為目標的全球經濟治理觀等。中國特色大國外交理論體系超越以零和博弈、強權政治為基礎的西方傳統國際關係理論，使中國外交站在時代發展和人類進步的道義制高點上，為新時期中國外交指明了發展方向。



構建人類命運共同體是對國際體系的創新性理解。人類命運共同體理念的價值理想是全人類的解放，要求各國攜手，共創人類美好未來；歷史目標是實現“真正的共同體”。構建人類命運共同體為當代人類交往活動提供終極目標指向，引領人類探尋有效的全球共治方式，和平友好地從事生產生活實踐，推動國與國之間的溝通合作。



構建人類命運共同體要從三個層次入手：個人層次、國家層次、國際體系層次。個人層次，要尊重事物多樣性；國家層次，要堅持和平共處五項原則，堅持聯合國憲章，堅持獨立自主；國際體系層次，追求全人類和諧共處，即追求“大同”。

