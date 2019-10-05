《我和我的祖國》美國舊金山首映

（來源：人民網） 中評社北京10月5日電／“我和我的祖國一刻也不能分割……”上百位舊金山灣區當地的華僑華人和留學生們在《我和我的祖國》舊金山首映式現場齊聲合唱這首耳熟能詳的愛國歌曲，現場充滿著燃情與感動。該電影由華夏電影發行有限責任公司領銜出品、人民網等聯合出品。



《我和我的祖國》聚焦新中國成立70年來7個經典歷史瞬間背後的平凡人。描繪了開國大典、首顆原子彈成功爆炸、女排三連冠、香港回歸、北京奧運、大閱兵、神州返航7個感人的故事，把觀眾們帶回到一個個激情澎湃的歷史時刻。



密爾布瑞市長李偉忠出席首映式，他對自己是中國移民的後代而自豪。作為第四代華裔移民，他的曾祖父、祖父和父親都是出生在中國，“無論出生在中國還是美國，都是中國人”。他表示這部影片反映了中國人民所做出的貢獻。“這部影片不只是獻禮新中國成立70周年，最重要的是給中國人自己看的。”



全美福建工商總會副會長李玲表示，電影中每個故事都代表不同的時代，引起不同年代中國人的共鳴感。



《我和我的祖國》舊金山首映式的參與者之一，福建人在灣區創辦人楊寶海表示非常榮幸能夠參與到此次活動的策劃，看到影片中1984年洛杉磯奧運會上女排奪冠的片段，聯想起最近中國女排11連勝奪得2019年世界杯的喜訊，女排精神讓他十分受鼓舞，為自己是中國人而感到自豪驕傲。