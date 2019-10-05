吳海龍：出生入死何所懼　外交生涯寫忠誠

2012年3月14日，在比利時布魯塞爾，時任中國駐歐盟使團團長、特命全權大使吳海龍向時任歐洲理事會主席範龍佩遞交國書。（圖片由受訪者提供） 中評社北京10月5日電／“外交官的工作不是宴會中高談闊論、觥籌交錯，也不全是會見會談、電視曝光，還有很多工作是你要冒著生命危險、甚至槍林彈雨出生入死。”



近日，中國公共外交協會會長、中國人民外交學會原會長、前駐歐盟使團團長、前駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團大使吳海龍做客人民網，講述外交官這個特殊群體的故事。自1978年從北京外國語學院畢業後進入外交部工作，吳海龍始終站在中國多邊外交的第一線，他的故事如同新中國外交海洋中的一滴水，折射出新中國多邊外交的變化之路。



見證中國逐步深度參與國際事務



1979年，吳海龍所在的翻譯組被派到曼谷聯合國亞太經社會做筆譯工作，這是中國自1971年恢復在聯合國一切合法席位以來，破天荒派一個翻譯組到聯合國去做翻譯工作，主要任務是把英文的文件翻譯成中文，供出席會議的中國代表團使用，吳海龍在曼谷一待就是三個多月，就連春節也未能回國與家人團聚。在他看來，大學畢業僅一年的外交官就被派駐到聯合國的國際組織去臨時工作，可以看出中國在那時已經開始逐步深入參與聯合國事務。



當時，向聯合國秘書處派人雖然只是做翻譯工作，卻是中國開始參與聯合國多邊事務的第一步。此後，吳海龍有了更加深度參與聯合國事務的機會。1993年，吳海龍率領9位中國同事前往柬埔寨主持聯合國在柬埔寨舉行的民主選舉。吳海龍回憶，當時柬埔寨的條件異常艱苦，也非常危險，在那裡每天都能聽到槍炮聲。當時的10個人每人分管一個投票站，是投票站的最高行政官員。投票結束以後，10人小組又回到金邊去參與大選的計票工作。在艱苦、危險的條件下，順利圓滿地完成了任務，並且平安回到了祖國。這是中國第一次派人參加聯合國的大選工作，吳海龍為能參與其中而感到驕傲。