俄羅斯女記者入境伊朗被捕 俄召伊朗大使

中評社北京10月5日電／俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃當日表示，俄外交部就德黑蘭扣押俄羅斯公民一事召見伊朗駐俄大使。早前，俄羅斯一女記者在德黑蘭機場被沒收護照，隨後幾日在賓館內被捕。



綜合俄羅斯衛星通訊社（SputnikNews）、塔斯社（Tass）4日消息，扎哈羅娃當日表示，俄外交部就德黑蘭扣押俄羅斯公民一事召見伊朗駐俄大使。扎哈羅娃說：“外交部就俄羅斯女性公民尤利婭·尤茲克（Yulia Yuzik）在德黑蘭被扣押事件召見伊朗大使，以及時澄清相關情況，保障俄公民的權利。”



尤茲克前夫沃伊采霍夫斯基（Boris Voitsekhovskiy）在社交媒體發文證實尤茲克已於本周早些時候被捕。尤茲克的女兒也通過母親的社交賬戶確認了這一事件。



沃伊采霍夫斯基稱，幾年前曾訪問過伊朗的尤茲克再次返回伊朗，於周五在旅館內被捕。警察拿走了她的證件和手機，被捕後一天，才允許尤茲克打一個簡短的電話。德黑蘭方面已指控她為以色列從事間諜活動，定於周六（5日）審判，該記者將面臨長達十年的監禁。



俄羅斯駐伊朗大使館表示，外交官正在調查此案，但尚未收到伊朗當局的任何法律通知。大使館公關專員安德烈（Andrei Ganenko）指出，該名記者在被沒收護照時，伊朗方面沒有通知俄羅斯外交官。安德烈表示：“據我們所知，尤茲克是應私人邀請於9月29日抵達德黑蘭的。抵達後，國際機場邊境巡邏隊扣押了她的護照，原因尚不明。”



（來源：中國經濟網）