俄總理訪問古巴簽署多項雙邊協議

中評社北京10月5日電／俄羅斯總理德米特裡·梅德韋傑夫3日開始對古巴為期兩天的訪問，會晤古巴國務委員會主席米格爾·迪亞斯－卡內爾，見證雙方簽署多項雙邊協議。



梅德韋傑夫說，美國針對古巴製造不利商業往來的“有毒氛圍”，但古巴近60年來對抗美國封鎖的經歷表明，美國政策必將失敗。



【俄古積極互評】



梅德韋傑夫與迪亞斯－卡內爾3日在古巴首都哈瓦那會面，隨後見證俄古簽署多項雙邊協議，涉及基礎設施、航空、工業、醫療領域合作和人員培訓等。



協議細節沒有公開。俄羅斯鐵路公司在聲明中說，俄羅斯鐵路公司獲得大約18.8億歐元（約合147億元人民幣）的古巴鐵路項目合同。另外，路透社報道，俄羅斯將升級一座古巴冶金廠，合同金額大約3390萬歐元（2.7億元人民幣）。



梅德韋傑夫在會後舉行的記者會上說，美國意圖明顯，想要針對古巴製造“有毒氛圍”嚇退投資者，從而實現對古巴的封鎖。“然而，古巴近60年反抗封鎖的經歷表明，這一政策將會失敗。”



梅德韋傑夫說，俄古決定強化戰略合作，“在俄羅斯看來，古巴有夥伴和可依靠的朋友”。



俄羅斯是古巴第三大貿易夥伴。據古巴方面數據，俄羅斯對古出口2017年增至4.14億美元（29.6億元人民幣），2018年達到4.4億美元（31.4億元人民幣），2019年預期為5億美元（35.7億元人民幣）。



迪亞斯－卡內爾譴責以美國為首的北大西洋公約組織推進對俄羅斯的軍事包圍，譴責美國對俄羅斯施行單邊制裁，贊同俄羅斯為維持國際力量平衡發揮的作用。



迪亞斯－卡內爾說，梅德韋傑夫訪問意味著古俄關係的又一里程碑。他定於10月底前往俄羅斯首都莫斯科，會晤俄羅斯總統弗拉基米爾·普京。

