美聯儲降息可能性再增加 油價跌黃金漲

中評社北京10月5日電／受經濟數據不佳以及貿易緊張形勢影響，歐美股市在2日大幅下跌之後，3日主要股指出現反彈回升。而出於對未來經濟前景的擔憂，紐約市場油價出現下跌，作為避險資產的黃金價格則顯著上漲。



由於市場認為美聯儲本月降息的可能性升至90%，美國股市三大股指3日全線上漲。截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數收於26201.04點，漲幅為0.47%。標準普爾500種股票指數收於2910.63點，漲幅為0.80%。納斯達克綜合指數收於7872.27點，漲幅為1.12%。



歐洲股市方面，受經濟數據不佳以及美國計劃對一系列歐盟輸美產品加征關稅影響，歐洲股市2號經歷了去年12月以來表現最糟糕的一天，倫敦富時100指數和巴黎CAC40指數跌幅均超過3%。不過，截至3號收盤，法國股市扭轉前一日的跌勢，法國巴黎CAC40指數3日報收於5438.77點，漲幅為0.30%。英國倫敦富時100指數則繼續震蕩下行，報收於7077.64點，跌幅為0.63%。德國法蘭克福股市因為公共假期而休市。



由於3號美國公布的9月份美國非製造業採購經理人指數顯著低於市場預期，達到近3年來的最低水平，引發投資者對能源需求放緩的擔憂。截至當天收盤，紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格收於每桶52.45美元，跌幅為0.36%。12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收於每桶57.71美元，漲幅為0.03%。



國際金價方面，市場避險情緒升溫助推黃金期價上漲，截至當天收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價3日收於每盎司1513.8美元，漲幅為0.39%。



（來源：中國經濟網）