蔡砸錢對美軍購　馬：無助和平、繳保護費

馬英九批評蔡政府花大錢向美軍購，難怪別人質疑是向美國繳保護費。（中評社 倪鴻祥攝） 馬英九在“哪來的芒果乾？研討會”開幕式中致詞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月5日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午在“哪來的芒果乾？－‘“國安”’問題研討會”開幕式表示，蔡英文政府以反中態度挑釁對岸，再花大錢向美軍購，不僅無助台海和平，更升高危機風險，被人質疑是向美國繳保護費。



今天的研討會由馬英九基金會主辦，上午在張榮發基金會大樓舉行，兩岸、國防、外交重量級學者專家與會，中國國民黨主席吳敦義也出席會議。



論壇上午9時辦理報到，馬英九無意回應時事議題，一早就抵達會場貴賓室未接受訪問，直到開幕式才發表講話。



馬英九指出，他任內參考“上兵伐謀”的理念，以和平繁榮的兩岸關係作為台灣安全的第一道防線，以“活路外交”擴大國際空間作為第二道防線，以“防衛固守、有效嚇阻”的國防武力作為第三道防線。



馬英九說，向美國採購武器並非升高兩岸軍備競賽，而是擁有適當的防衛力量，更有信心繼續穩健發展兩岸關係。反觀蔡政府，先以反中態度挑釁對岸，再花大錢向美軍購，不僅無助台海和平，更升高危機風險，難怪被人質疑是向美國繳保護費。