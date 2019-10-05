潘立新：四次閱兵式，一生軍旅情

合練結束後，潘立新在訓練車上講評合練情況。（來源：人民網） 中評社北京10月5日電／潘立新參加過四次國慶閱兵：



1984年，他是方隊裡的骨幹班長，後因表現突出考入海軍潛艇學院部門長班深造； 1999年，他以中隊長的身份第二次參加國慶首都閱兵；



2009年，當他再次踏入閱兵集訓點時，身份已經轉變為方隊長；



2019年，他退休後受領導邀請再次參加閱兵訓練，成為海軍方隊主教練……



四次閱兵，跨越35載光陰，記載著他的辛勤汗水與努力，也映照著他對國家始終不渝的忠誠與熱忱……



2019年，慶祝新中國成立70周年閱兵開始選拔人員。位於青島的海軍潛艇學院領導們正在討論。在他們的心中，有一名擔任海軍方針總教練的最佳人選——潘立新。他已經參加過三次國慶閱兵，從方隊裡的骨幹班長到方隊長，經驗豐富。但是，今年潘立新正式退休，而且他的妻子身體不好，還在住院，身邊需要有人照顧。



“當我得知這個消息後，我主動找到院裡的領導，提出想再次參加閱兵的請求，當國家需要我的時候，我義不容辭！”潘立新語氣堅定地表示。方隊集中訓練前夕，學院領導前往看望潘立新的妻子。當談到潘立新不能陪在身旁時，妻子說：“當國家需要的時候，他就是國家的。”