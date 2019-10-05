天安門地區3日全天遊客達268萬人次

（來源：新華社） 中評社北京10月5日電／國慶節，天安門成了遊客們的熱門目的地。昨天，北京青年報記者從天安門地區管委會獲悉，10月2日天安門地區全天接待遊客為135萬人次；10月3日天安門迎客流高峰，全天接待遊客達268萬人次，降旗時刻客流達到當日高峰，為18萬人次，為歷史同期最高。



到天安門廣場游覽的遊客發現今年的廣場很特別。廣場中心的“普天同慶”大花籃格外引人注目，花籃內，擺放著富有吉祥寓意的桃子、石榴、柿子、蘋果等果實，以及牡丹、玉蘭、月季、蘭花等花卉，體現“百花齊放、百果飄香”，寓意新中國成立70年以來，在各個領域取得的輝煌成就碩果累累，遊客們紛紛在花籃前駐足留影。慶祝新中國成立70周年大會上亮相的主題“紅飄帶”景觀和群眾遊行方陣中的中華兒女主題彩車都成了遊客爭相合影的新景觀。



據了解，從10月3日開始，歷時一年多修繕的天安門城樓正式恢復對外開放。重新開放的天安門城樓推行限流參觀，遊客須提前一日通過“暢游公園”微信公眾號進行預約（每日預約時間為4時至23時20分）。預約成功後，遊客須在預約日期當天，憑手機二維碼前往中山公園南門售票處換票，持有效身份證件及所換票證到天安門城樓驗票參觀。



（來源：北京青年報）