喜見“主旋律電影”更有溫度

（圖源網絡） 中評社北京10月5日電／國慶期間，《決勝時刻》《我和我的祖國》《中國機長》《攀登者》等多部重量級影片陸續與觀眾見面。許多觀眾在看完這幾部電影後表示，他們在電影院裡看到了更有溫度的“主旋律電影”。



所謂更有溫度，何故之有？



《決勝時刻》表現了1949年中共中央進駐香山後的一系列重大事件，國共和談、指揮渡江戰役、新政協大會召開、開國大典等。《我和我的祖國》選取了新中國70年來的7個歷史瞬間，講述普通人與國家之間息息相關密不可分的動人故事。《中國機長》以2018年5月14日四川航空3U8633航班機組成功處置特情的真實事件為原型，講述了“中國民航英雄機組”與119名乘客在萬米高空直面險境的故事；《攀登者》再現了1960年中國登山隊向珠峰發起衝刺，完成了世界首次北坡登頂這一“不可能完成”的任務。



這幾部電影通過對人物的著力塑造，以人物關係推動事件發展，以人物情感的走向反映個人命運與國家命運的關聯。觀眾在電影裡看到的不再是對歷史事件的簡單羅列，而是一個個鮮活的人物和豐滿的故事。



以《決勝時刻》為例，影片通過塑造一系列小人物，突出表現了毛澤東與子女、與小戰士、與警衛員之間的關係，領袖的情感與普通人的情感更貼近，讓領袖人物變得更加可親。