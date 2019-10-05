烏魯木齊出台“三十四條”　推動民營經濟發展

中評社北京10月5日電／新疆銀朵蘭維藥股份有限公司的兩種新藥正在進行最後的臨床試驗，“我們是一家集藥品研發、生產、銷售於一體的技術創新型企業，每年在藥品研發上投入大量資金，今年還入選工信部評選的全國首批專精特新‘小巨人’企業，這是對我們創業創新成果的肯定。現在政府對民營企業的支持力度越來越大，尤其在科技創新方面，公司的項目研發更有動力了。”董事長李俊介紹。



今年初，烏魯木齊市委、市政府印發《關於進一步促進民營經濟發展的實施意見》，從14個方面提出34條具體措施，全力推動民營經濟高質量發展。



企業首創的國際領先新產品，將獲得最高不超過300萬元的獎勵。除了鼓勵科技創新外，34條措施中還包括降低稅費負擔、減輕社保負擔、降低企業運營成本、降低融資難度等政策。銀朵蘭維藥股份有限公司總會計師郭曉紅告訴記者，今年公司增值稅繳稅額預計減少500萬元，節省的資金將用於研發。



此外，烏魯木齊高新區（新市區）與27家金融機構和200餘家企業達成的“政銀保擔企”合作機制運行順暢，今年上半年賦予企業204.3億元授信，投放貸款100多億元。在注入金融“活水”的同時，烏魯木齊市還積極防範化解融資風險，在現有5000萬元政府風險補償金的基礎上，將逐步擴大資金池以及與各金融機構的合作，為中小企業提供更多風險補償金融資和擔保貸款業務。



烏魯木齊市工信局（市大數據發展局）副局長李寧介紹，截至今年8月底，降低電價幫助企業降低電費支出40.58億元，烏魯木齊市工業企業共3000多家，其中民營企業占95%以上。



（來源：人民網）