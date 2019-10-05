讓更多患者用上質優價廉藥品

中評社北京10月5日電／近日，國家組織藥品集中採購和使用試點全國擴圍擬中選結果公布。擬中選結果顯示，與擴圍地區2018年最低採購價相比，擬中選藥品價格平均降幅59%。



採購品種仍為“4＋7”試點的25種藥品



2018年，4個直轄市和廣州等7個城市開展國家組織藥品集中採購和使用試點，中選藥品價格平均降幅為52%，在11個城市形成價格窪地。為擴大改革效應，國家組織藥品集中採購和使用試點擴大到全國。除了已參加“4＋7”試點的4個直轄市和自行跟進試點的福建省和河北省，25個省份和新疆生產建設兵團均參與了擴圍。



此次全國擴圍依然是“國家組織、聯盟採購、平台操作”，堅持帶量採購、招采合一、確保使用。國家組織25個省份和新疆生產建設兵團形成聯盟，由上海市醫藥集中招標採購事務管理所承擔日常工作並具體實施。與“4＋7”試點相比，此次擴圍調整完善了中選規則，並增加中選企業數量為1到3家。



中國藥科大學教授常峰說，這種調整有助於依靠市場探索和建立帶量採購降價和企業生產成本之間的平衡機制，確保試點長期穩定實施。



本輪採購品種依然為“4＋7”試點的25種藥品，即拿出各聯盟地區該產品50%至70%的用量集中採購，參與投標的通過一致性評價的仿制藥和原研藥，價格最低的3個產品成為擬中選產品。本次聯盟採購共有77家企業。產生擬中選企業45家，擬中選產品60個。



北京大學藥學院教授、北京大學醫藥管理國際研究中心主任史錄文說，“4＋7”試點全國擴圍能夠繼續擴大帶量採購的經濟效應，讓更多患者用上質優價廉的藥品。