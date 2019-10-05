海外專家：規例將對香港社會安定起到積極作用

中評社北京10月5日電／綜合新華社駐外記者報道：香港特區行政長官林鄭月娥4日召開特別行政會議，訂立《禁止蒙面規例》，以盡快恢復社會秩序，止暴制亂。海外專家表示，《禁止蒙面規例》的推出很有必要，將對維護香港社會安定起到積極作用。



美國紐約警察總局前副局長莫虎說，香港特區政府的這個做法很有必要。香港的暴力示威者的目的是要和警察對抗。如果是在紐約，這些人早已全部被逮捕了。包括紐約在內，美國有很多州都有類似的法律。



美國刑偵鑒識專家伊拉·提圖尼克說，在加利福尼亞州，如果有人戴面具或偽裝以避免被警察識別身份，是涉嫌刑事犯罪的。根據加州相關法律，在公交上，或在教育、衛生等部門機構大樓內，遮掩整個臉部、只露出眼睛、偽裝得讓臉部無法識別等行為都是違法的。



俄羅斯政治學家尤裡·斯韋托夫說，抗議示威者通過蒙面來隱瞞身份，企圖進行非法活動而不被追究。這種做法應當被立法禁止。



法國巴黎第八大學教授、中國問題專家皮埃爾·皮卡爾表示，在香港發生的暴力活動中，一部分蒙面分子通過暴力手段攻擊警隊，破壞社會秩序，對當地商戶、企業、社區造成巨大損失。在世界上任何國家，保護國家機關安全、保護公民個人人身安全和公共財產安全、維護公共秩序都是必不可少的。



法國智庫席勒研究所研究員、法國《新團結》報主編克里斯蒂娜·比埃說，香港發生的暴力活動已超出社會衝突的範圍。在遊行中遮擋面部的行為應該被禁止。法國出於安全考慮，也出台了禁止在遊行中蒙面的法律。



倫敦華埠商會主席鄧柱廷說，堅決支持香港特區政府訂立並實施《禁止蒙面規例》，相信特區政府通過這一規例能夠很好地治理亂象、恢復香港的安寧與繁榮。



（來源：新華網）