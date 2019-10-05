柯：我兩岸政策跟蔡有何不同？都是維持現狀

台北市長柯文哲參加“台北與我好好慢老”敬老活動致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲5日受訪，被媒體問到自己的理念有多少成與綠營相近？柯表示，其實都⋯⋯，不然請蔡英文自己講，他的兩岸政策，跟蔡的兩岸政策有什麼不一樣？還不是都一樣，“簡單來說，還不是都維持現狀”。



前民進黨“立委”沈富雄日前在臉書PO文指出，鴻海創辦人郭台銘與柯文哲結盟若是推其中一人選2020，在邏輯與實務操作上尚可一搏，但為了搶奪不分區席次，“郭、柯同體就如同冰炭同置一鍋的不可思議”，柯黨偏綠，郭董正藍，未來民眾黨團在“國會”運作上，合作方向猶未可知才是問題。



柯文哲5日上午參加台北市政府社會局在台北市花博爭艷館舉辦的“台北與我好好慢老”敬老活動，除了無黨籍台北市議員鍾小平、“柯家軍”蔡宜芳、張幸松都是座上嘉賓，柯文哲親自扮演“母鴨”帶小雞外，也邀請不少老人一起玩桌遊避免智能退化，可見到柯文哲賣力宣傳老人福利政策，避免因每年重陽敬老金新台幣1500元被砍的事情，讓子弟兵們選情受傷。



柯文哲會後接受媒體訪問時笑問，哈哈哈，那時候不是沈富雄主張要合作的嗎？怎麼現在又不認帳？合作本來就要有一個心態，不用期待100件事情、100件都合作，就像他跟時代力量很多觀念也是相通的、100件事大概有70件事大家都相通，時力最近在講居住正義，大部分條文我們都支持，我們在北市府內部還有認真開會討論，很多意見都OK沒有問題。



柯文哲說，這表示我們跟時力有70%也相通，至於你說跟郭董，就算沒有70%，也許50%相同，相同的部分合作，不相同的部分就各幹各的，這樣就好了阿。



媒體追問跟綠營理念有幾成相近？柯則說，其實都⋯⋯不然請蔡英文自己講，他的兩岸政策，跟蔡的兩岸政策有什麼不一樣？還不是都一樣，“簡單來說，還不是都維持現狀”。