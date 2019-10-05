國慶假期中國科技館開啟“科學之夜”

中評社北京10月5日電／巨型機器人在聲光電中變換造型、“天和”號空間站核心艙揭秘航天員太空生活……2日晚7點，中國科技館2019年“科學之夜”活動拉開帷幕，在國慶長假為公眾提供視、聽、互動等多種形式的趣味科普活動。



今年的“科學之夜”活動以“科學、科幻、藝術融匯共生”為主題，共包括“科學真好看”“科學真好聽”“科學真好玩”“科學畫未來”4大板塊9項活動，開放時段為10月2日至7日、16日至18日的19點至21點。



活動中的“主題燈光秀”以科技、科幻為主題，結合四川自貢花燈的傳統製作工藝和現代科技互動展示形式，展示了我國重大科技成果。“科幻機甲秀”則將機器人和聲光電相配合，在漫天光影中為觀眾營造對未來的夢幻想象。其中，一款名為“絲路機甲·起點”的10.1米高的機甲裝置，將中國傳統建築元素融入機器人藝術，是融合傳統與現代的大型地標式裝置藝術作品。



“科學之夜”現場還同時展出了“天和”號空間站核心艙，這是該核心艙繼珠海航展展出後，首次向首都公眾展出。空間站核心艙是空間站的主控艙段，分為對接艙和生活控制艙。公眾可通過展示近距離感受航天員的工作和生活環境。



此外，“多媒體表演秀”首次將小球陣列展項作為開場表演，半空中不斷變換造型的小球矩陣與現代舞演員相互輝映，彰顯科技與藝術的融合之美；“科幻主題探秘” “科學嘉年華” “COSPLAY主題巡游”等活動將帶領公眾暢游科技館，玩轉科學。



據了解，“科學之夜”活動於去年首次舉辦，吸引了大批科技愛好者參與。中國科技館有關負責人表示，活動旨在拉近公眾與科技的距離，引導公眾感受科學的趣味性、觀賞性，激發公眾對科學知識、科幻文化的思考，讓更多觀眾感受到科技的魅力，點燃青少年科學夢想。



（來源：新華網）