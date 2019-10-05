吳郭會被耍了？吳敦義：是郭台銘那邊提出的

吳敦義接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 吳敦義出席研討會與現場人士握手。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月5日電（記者 倪鴻祥）鴻海創辦人郭台銘原有意與中國國民黨主席吳敦義見面後來又取消，媒體提問是否被郭台銘耍了？吳敦義今天上午受訪時表示，是不是跟郭見面，完全是郭規劃要求，他沒有提出這樣需求，他與郭過去是朋友，現在是有敏感度，他要謹慎，因此他的回答是“在適當時間我願意跟他碰頭”。



吳敦義上午出席馬英九基金會在張榮發基金會大樓主辦“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”，他抵達會場後一直陪同在馬英九的旁邊，直到論壇開幕式後，他離去前回應二題時事，由於現場空間太小、媒體太多，吳敦義一度對吵雜聲音及推擠感到不耐，此時吳罕見動怒，大喊“你們停一下好不好，你要問話要停下來嘛！”



吳敦義表示，是不是跟郭台銘見面，完全是郭規劃與要求，他沒有提出這樣的需求，但郭找適當時間，他覺得可以的話，當然可以去談，所以每次只要有人問他，他都回答“適當時間我願意去碰頭”。



吳敦義指出，過去本來就是朋友，但現在是有敏感度，他要很謹慎。提出要求說“吳郭會”的是郭台銘那邊，他的回答是“在適當時間我願意跟他碰頭”。