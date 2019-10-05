中評社北京10月5日電／年輕人每天花費近百元“充電” 自習室預約滿座



付費自習室成假期“打卡”熱點



國慶長假期間，不少城市的年輕人選擇將付費自習室作為假日“打卡”地，北京上海等地，甚至出現了國慶七天預約滿座的情況。



“買座自習”的模式並不為所有人接受，有網友覺得每小時五元到二十元不等的花銷因為不必要而顯得有些高昂；不過使用者卻表示，願意每天花費近百元“投資”自己的學習，以獲得更高的效率和更快的提升。



來自習室“充電”



大多為職場年輕人



一則“付費自習室國慶預約滿座”的視頻中顯示，這家坐落於上海的付費自習室在平日就是上班族們空餘時間備考、充電的優選場所，而在今年國慶期間，付費自習室多家門店已經提前將7天的位置全部約出。



視頻介紹，付費自習室分為公共區域、暗角區和電腦區等多處空間。其中暗角區放置了一人一座的格子間，每個座位都配有插線孔和台燈。房間整體環境很暗，唯一的照明來自每個人座位上的台燈。在此學習的大多為職場年輕人，工作日的傍晚至晚上10點以及休息日的上午10點之後直至關門都是使用人數較多的時間。一個人一天呆上十多個小時的情況並不罕見，以至於國慶期間有門店出現無位可坐的情況。在這裡，收費按小時計算，從10元到15元不等。



北京青年報記者查詢發現，近年來，北京、上海、廣州、西安、成都、南京、合肥等國內多個城市相繼湧現大批付費自習室，其模式類似，費用從每小時五六元到二十元不等。今年國慶假期裡，已相繼有北京、上海等多個城市的付費自習室表示自己的門店在黃金周期間內預約滿額。

