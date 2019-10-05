柴犬當吉祥物綠議員不開心　王淺秋這樣答

高雄市新聞局長王淺秋。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月5日電（記者 高易伸）高雄市新聞局長王淺秋今日赴議會進行業務報告及備詢，遭綠營“伺候”。民進黨議員陳致中抨擊新聞局淪為拍韓國瑜馬屁單位，過去高雄吉祥物高雄熊及“彩帶高”等符號全部“被消失”，取而代之的是吉祥物“柴犬來福”及“love高”符號。



王淺秋則說，過去高雄市的吉祥物是“花媽”（前高雄市長陳菊的匿稱），引發綠營議員陳慧文等人不滿，並出言糾正高雄市的吉祥物是高雄熊、高通通等，不是“花媽”。



陳致中批來福造型根本是韓國瑜競選市長時開直播的寵物犬，更是韓妻李佳芬在選前之夜牽上舞台的小狗，如今卻變成高雄市的吉祥物，過去高雄的吉祥物都是由市民票選出來，新聞局的做法就是在拍馬屁。



王淺秋上屆定期大會部門報告因隨韓國瑜出訪美國而請假缺席，引發綠營議員不滿，今日綠營有備而來“伺候”王淺秋。



王因在業務報告指出過去高雄市的吉祥物是“花媽”，引發綠營議員陳慧文等人不滿，並出言糾正高雄市的吉祥物是高雄熊、高通通等，不是“花媽”。



陳致中也表示，韓當高雄市長後把過去陳菊市長的“彩帶高”及“高雄熊”等符號抹煞，現在高雄市的吉祥物柴犬“來福”根本就是韓國瑜既競選直播時的寵物“咪魯”，批韓團隊逢迎拍馬。



不過有媒體詢問陳致中，高雄市過去也有“花媽”布偶、吉祥物符號？陳僅表示，高雄市的吉祥物是票選出來的高雄熊，並非花媽。沒有直接回答“花媽究竟為何物”？



高雄市議會教育部門質詢，綠營糾結韓團隊在吉祥物的使用方法上，再次淪為政治鬥爭的場域。