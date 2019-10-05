13年築起一條中非友誼鐵路

這是10月2日在安哥拉的本格拉鐵路洛比托站拍攝的列車。（來源：新華社） 10月3日，在安哥拉的本格拉鐵路洛比托站，中鐵二十局員工參加正式移交儀式。（來源：新華社） 中評社北京10月5日電／當地時間3日上午10時30分，伴隨著火車汽笛聲響徹安哥拉港口城市洛比托上空，本格拉鐵路項目正式移交簽約儀式在洛比托舉行。安哥拉交通部、本格拉鐵路公司、承建方中國鐵建二十局集團公司共同簽署了項目最終驗收證書。



本格拉鐵路項目的正式移交，意味著歷時13年多的本格拉鐵路建設歷程畫上句點。



本格拉鐵路全線長1344公里，橫貫安哥拉全境，西起大西洋港口城市洛比托，向東途經本格拉、萬博、奎托、盧埃納等城市，抵達與剛果（金）接壤的邊境城市盧奧。



2002年，安哥拉結束27年內戰，啟動戰後重建工作，本格拉鐵路是最重要的項目之一。這一項目總投資大約18.3億美元，由中國鐵建二十局總承包，從設計到施工全部採用中國鐵路建設標準。



2006年1月6日，本格拉鐵路項目開工。



安哥拉內戰後遺留下大量地雷。此外，瘧疾、物資匱乏、治安環境惡劣等諸多困難讓鐵路建設工作挑戰重重。共計上萬名中鐵二十局員工不遠萬里，排除萬難為當地帶來了中國技術、中國裝備和中國建造。



鐵路建設期間，中鐵二十局通過遠洋運輸先後從中國採購水泥160多萬噸，鋼材近2萬噸，鐵路所需鋼軌約10萬噸……為施工便利，中鐵二十局專門建造了一座安哥拉最大的倉儲物流基地。