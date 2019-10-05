藍主委李乾龍：新北三母雞在帶、坐七望八

國民黨新北市黨部正式掛上韓國瑜和12位“立委”參選人的合體大型看板。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北10月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北市黨部今天早上正式掛上2020參選人韓國瑜和12位“立委”參選人的合體大型看板，營造團結氣勢。新北市黨部主委李乾龍表示，掛出合體看板，當然表示我們這隻母雞（韓國瑜）很強，能帶動新北選情，且不只韓，新北市長侯友宜、前市長朱立倫也是另兩隻母雞，所以新北候選人很幸福，有三隻母雞在帶，也因此選情審慎樂觀，目標就是坐七望八（共12席，國民黨目前僅2席）。



今天新北市黨部掛出的大型看板，就豎立在新北市黨部的外牆，位於板橋鬧區中，十分顯眼，讓來往的路人很難不注意到，看板中韓國瑜握拳照片在最上方，背景為青天白日旗，接著是照選區順序的“立委”參選人照片，整體氣勢十分不錯。



另外，在新北市黨部旁的板橋區黨部，也掛上韓國瑜和板橋兩位“立委”參選人柯志恩、林國春的合照，最上方標語就是韓的政見“台灣安全 人民有錢”。



新北市有12席“立委”，國民黨目前只有2席。李乾龍表示，對於新北“立委”選情是審慎樂觀，但席次一定會過半，坐七望八是很有希望達到的目標，主要原因是國民黨推出來的候選人本身有一定實力，加上強有力的母雞韓國瑜，以及在地母雞侯友宜也很強，再加上朱立倫等於是三母雞。

