“科學”號赴西太平洋執行自科基金委共享航次

中評社北京10月5日電／我國新一代遠洋綜合科考船“科學”號日前按計劃駛離位於山東青島市的中科院海洋所西海岸園區碼頭，執行國家自然科學基金委2019年西太平洋科學考察共享航次。



本航次搭載了來自中科院海洋所、聲學所、南海所、深海所、廣州地化所，以及中國海洋大學、廈門大學、華東師範大學、山東大學、中山大學、河海大學、天津科技大學等12家科研院所和高校的44位科學家參加科學考察，搭載的40項國家自然科學基金項目涵蓋了物理海洋、海洋生物、海洋化學、海洋地質等多個學科領域，預計航期80天。



航次首席科學家張林林研究員介紹，本航次是基金委西太平洋航次第一次從西邊界區域拓展至中太平洋。航次以西太平洋環流與暖池區的多尺度變化規律及其環境效應為主要研究目標，對近年來成功構建的西太平洋實時科學觀測網20餘套潛／浮標進行升級和維護，並進行CTD／LADCP、湍流剖面儀、生物拖網、箱式采泥、電視抓鬥等大面站觀測以及走航海流與氣象觀測等。



中科院海洋所所長王凡表示，西太平洋是我國從近海挺進大洋的必經之路，具有全球最大的暖水體－暖池、最強的熱帶對流、最多的水汽含量、最豐富的陸緣物質輸入、最高的海洋生物多樣性、最大規模的板塊俯衝、最深的海溝和最完整的溝－弧－盆火山體系以及異常活躍的海底熱液和冷泉活動等，是開展地球系統科學和相關資源環境研究的理想海區。



該航次還得到了山東省重大科技創新專項“透明海洋技術創新工程”的支持，同時也是NPOCE國際合作計劃2019年的重大任務之一。NPOCE國際合作計劃是由我國發起，8個國家19個研究機構參與的大型國際合作計劃，致力於通過強化觀測、機理研究和數值模擬手段提高對西太平洋海洋環流與氣候的認知能力，該計劃的成功發起和實施標誌著我國在西太平洋環流與氣候領域的研究實現了從跟蹤到引領的跨越。



（來源：新華網）