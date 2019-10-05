俄總理訪問古巴　雙方簽署多項雙邊協議

中評社北京10月5日電／俄羅斯總理德米特裡·梅德韋傑夫3日開始對古巴為期兩天的訪問，會晤古巴國務委員會主席米格爾·迪亞斯－卡內爾，見證雙方簽署多項雙邊協議。



梅德韋傑夫說，美國針對古巴製造不利商業往來的“有毒氛圍”，但古巴近60年來對抗美國封鎖的經歷表明，美國政策必將失敗。



【俄古積極互評】



梅德韋傑夫與迪亞斯－卡內爾3日在古巴首都哈瓦那會面，隨後見證俄古簽署多項雙邊協議，涉及基礎設施、航空、工業、醫療領域合作和人員培訓等。



協議細節沒有公開。俄羅斯鐵路公司在聲明中說，俄羅斯鐵路公司獲得大約18.8億歐元（約合147億元人民幣）的古巴鐵路項目合同。另外，路透社報道，俄羅斯將升級一座古巴冶金廠，合同金額大約3390萬歐元（2.7億元人民幣）。



梅德韋傑夫在會後舉行的記者會上說，美國意圖明顯，想要針對古巴製造“有毒氛圍”嚇退投資者，從而實現對古巴的封鎖。“然而，古巴近60年反抗封鎖的經歷表明，這一政策將會失敗。”



梅德韋傑夫說，俄古決定強化戰略合作，“在俄羅斯看來，古巴有夥伴和可依靠的朋友”。



俄羅斯是古巴第三大貿易夥伴。據古巴方面數據，俄羅斯對古出口2017年增至4.14億美元（29.6億元人民幣），2018年達到4.4億美元（31.4億元人民幣），2019年預期為5億美元（35.7億元人民幣）。