李縉穎掛郭家軍參選　李乾龍：盡快開除黨籍

國民黨新北市黨部主委李乾龍接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北10月5日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨前“立委”李嘉進兒子李縉穎，將打著鴻海創辦人郭台銘的郭家軍旗號，投入新北土城三峽“立委”選舉，國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，李是國民黨籍，而不會等到李去登記才開鍘，李現在種種動作等於就是參選了，會盡快召開考紀會處理黨紀問題，這部分不會拖泥帶水。



李縉穎是目前郭台銘主推的郭家軍前進“立院”的第一棒，由於李的父親李嘉進是土城三峽的前“立委”，在地方經營有成，且土城又是郭台銘鴻海的大本營，因此讓李當第一棒，對郭來說意義非凡。郭今天下午也將現身幫李公布首面競選看板站台，並且陪李掃街拜票，動作非常大。



國民黨在該選區已推出現任新北市議員林金結代表參選，將對上尋求連任的民進黨“立委”吳琪銘，現在李縉穎的加入，將形成三強鼎立的局面。



對於李縉穎的參選是否影響國民黨該區選情，李乾龍向中評社表示，目前評估的影響不大，因為李縉穎到底會吸到藍的票還是綠的票，這要再評估，因為郭台銘和台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲合作，民眾黨也有綠的背景。



由於李縉穎還是國民黨員，李乾龍說，李一參選那就馬上開除了，李的黨籍在新北市鶯歌，會先由區黨部召開考紀會，然後將建議結果呈報到市黨部，市黨部再上呈黨中央，不會等到李登記才開鍘，會馬上處理，這地方黨部要有所表示。



至於其父親李嘉進的處境就變得很尷尬，是否會一起處理？李乾龍，那就要看李嘉進到時候的言行了。



李乾龍說，李縉穎的參選對國民黨影響有限，不至於會把藍的拉下來，反而刺激林金結更積極一點跑選戰，且在一個月前黨部就跟林討論、評估過這件事，所以此事已經預見，也老早就想好因應方式。

