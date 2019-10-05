陳菊是頭號戰犯？柯：扁記憶力越來越好

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）針對陳水扁稱台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲2018要的頭號戰犯就是“總統府”秘書長陳菊，柯5日受訪時並沒有堅定地否認，而是連番自問，他有這樣講嗎？不會吧？“有那麼清楚嗎？”什麼時候講的？顯然陳水扁記憶力越來越好了，他都記不起來了，陳怎麼還記得？



柯文哲近日重砲批評府秘書長陳菊，讓民進黨不少人大為光火要求柯道歉，但柯隔天卻以一句“管他的”回應，對此台媒報道，陳水扁提到2018台北市長民進黨自提人選後，讓柯文哲氣得要找的戰犯就是“新潮流的陳菊”。



柯文哲5日上午台北市政府社會局在台北市花博爭艷館舉辦的“台北與我好好慢老”敬老活動，除了無黨籍台北市議員鍾小平、“柯家軍”蔡宜芳、張幸松都是座上嘉賓，柯文哲親自扮演“母鴨”帶小雞外，也邀請不少老人一起玩桌遊避免智能退化，可見到柯文哲賣力宣傳老人福利政策，避免因每年重陽敬老金新台幣1500元被砍的事情，讓子弟兵們選情受傷。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到陳菊是不是2018選舉要找的戰犯？柯打太極嘆道，唉，他還是那句話，面對問題是解決問題的第一步，民進黨還是要誠實面對問題，民進黨今天很多困境，他們還是誠實要面對，他也不會講，這就是⋯⋯還是要很誠實面對說，問題為什麼會發生？



媒體追問，陳水扁稱你要找的頭號戰犯就是陳菊？柯文哲並沒有堅定地否認，而是連番自問，他有這樣講嗎？不會吧？“有那麼清楚嗎？”什麼時候講的？媒體則補充說，陳水扁說今年1月你跟太太去陳家拜訪的時候。柯有點訝異地說，唉呦，顯然陳水扁記憶力越來越好了，他都記不起來了，陳怎麼還記得？



被問到網友以柯文哲說過的話“不是你上半生坐過牢，下半生就能為非作歹”，改成“不是你上半生救了很多人，下半生就能為非作歹”，柯文哲說，對啊！所以我們都拿來做自我警惕之用，沒有錯。



至於現在對民進黨的心態，是不是恨鐵不成鋼，柯文哲指出，我們以前、年輕的時候也是支持民進黨的，當時也希望有個台灣人本土政權，結果天阿！怎麼變成這個樣子？實在是⋯⋯柯欲言又止地說，這不是我們期望的啦，我們⋯⋯算了，以後專訪再講。