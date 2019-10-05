蘇起：台海若開戰　美國出兵可能性很低

蘇起表示，對100天後的選舉感到憂心，展望未來感到非常憂心。（中評社 李其樺攝） 中評社10月5日台北電（中評社 李其樺）馬英九基金會今天在張榮發國際會議中心舉辦“哪來的芒果乾？”“國安”問題研討會，前“國安會秘書長”、台北論壇基金會董事長蘇起受邀演講時表示，明年若蔡英文連任，大陸研判民進黨可能長期執政，兩岸關係發生劇烈變動的可能性很大。另外，如果台海發生戰爭，美國出兵救援台灣的可能性很低，因此他對未來感到很悲觀。



蘇起更分析，假如11月24日香港選舉結果明顯對北京不利、明年1月11日台灣大選蔡英文連任、北京研判民進黨會長期“一黨專政”、北京研判美國因素重大等因素都存在的話，台灣地動山搖的可能性非常大，兩台列車相撞機會很大。



蘇起歷任新聞局長、陸委會主委、“國安會”秘書長，蘇起今應邀以“2020：‘兩國論’與中國夢可能對撞嗎？”進行主題演講。



2000年蔡英文接替蘇起擔任陸委會主委，蘇起也爆內幕，蔡曾跟他說，“從此‘兩國論’她只會做，不會說”，當時對他有如當頭棒喝。蔡英文真的是一點一點在做，無比堅定的意志、更有謀略。



蘇起表示，他對100天後的選舉感到憂心，展望未來感到非常憂心，他曾在1999年看過蔡英文“兩國論”的摘要，心情沉重。



蘇起表示，1999年5月大陸駐南斯拉夫大使館被炸，大陸深感受辱要發憤圖強，對大陸而言是個轉捩點，同年7月李登輝提出“兩國論”，被大陸和美國強迫收回，因此深感受挫，開始鴨子划水，迂迴前進。當年台灣和大陸兩個不約而同採取新的政策，差別在大陸走的是直線，大家都看得到，台灣則走的是曲線，“兩國論”也是“台獨”的一種包裝，比較屬於陰謀。



蘇起表示，這兩條列車從20年前開始啟動，1999年也是大陸的轉捩點，大陸從江澤民、胡錦濤到習近平三任國家主席，利用美國陷入中東反恐戰爭，加緊軍事建設和經濟現代化，展現無比堅定意志和戰略定力。



蘇起說，2000年他卸下陸委會主委，當時即將接任的蔡英文到他的辦公室，臨走時跟他說“從此‘兩國論’她只會做，不會說”，當時對他有如當頭棒喝，他擔任陸委會主委時，面臨美中壓力，好不容易把“兩國論”扳回來，可是蔡英文真的是一點一點在做，無比堅定的意志、更有謀略。



他說，後來陳水扁上任後，政策反覆盲動，如“正名制憲”公投，整個民進黨無論在朝在野，在思想改造方面消除中國論述，弱化“中華民國”論述，強化台灣論述。2016年上任後蔡英文繼續思想改造，用維持現狀來穩住美國，用“這個國家”推動半個正名、轉型正義推動半個制憲和2020大選推動半個統獨公投，實際上只做一點點，改變以前的狀況，這是高明的作法，這幾年使台灣內部很不安，大陸感到憤怒。



蘇起認為，在李登輝前期整個兩岸關係往軟的方面走，“邦交”國多達30幾國，然而從康乃爾之後兩岸關係愈來愈硬，李登輝、陳水扁時期兩岸關係比較奇怪，馬英九時期兩岸關係軟化，軍事和外交偏軟，軍事上鬥爭沒了，大陸不再軍演，外交休兵。然而蔡英文任內政治上否認一個中國、一國兩制和九二共識，感性上否認中國人、攻擊兩岸一家親，全面中斷兩岸對話，連結港獨等，結果邦交國連斷7國、大陸軍機頻繁繞台，蔡英文是翻轉現狀，不是維持現狀，讓台灣不再安全。



蘇起表示，大陸實力今非昔比，美中貿易戰後大陸跟美國的損傷兩邊都有，大陸還能支撐下去，經濟傷害有限，對處理美中和台灣問題更有信心。相對地蔡英文過度自信，自認大陸不會打仗，美國會出兵救援，過去他看過蔡英文提出的“兩國論”的文字摘要，讓他嚇了一跳，怎會做出這樣的嚴重誤判？太不了解國際情勢和大陸政治體制。

