被問輔選人氣比韓國瑜旺？朱立倫很低調

朱立倫接連跑縣市為藍軍“立委”輔選，這次回來桃園，為中壢“立委”參選人魯明哲（右）輔選。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月5日電（記者 黃文杰）前中國國民黨主席朱立倫今天到桃園為黨籍“立委”參選人魯明哲造勢，推介在地特色美食，重陽節前夕也攜手做公益。被問到藍軍“小雞”開始搶朱輔選，人氣似乎比“母雞”國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜還夯？朱立倫解釋，韓畢竟是現任高雄市市長，競選必須在周末假日，“朱立倫沒有這樣子的限制”。



朱立倫上午回來桃園，與魯明哲一起直播地方特色美食，也暢談當年朱擔任桃園縣長，細數有哪些地方重大建設。



這也是朱立倫輔選的特色，針對當地“小雞”的不同特性，搭配幫忙輔選，好比3日就陪同國民黨“立委”參選人柯志恩騎YouBike走訪板橋，藉由不同主題來拉抬“小雞”。



朱立倫、魯明哲夫婦衣服顏色，剛好湊成紅白藍，象徵青天白日滿地紅，頗有雙十慶典的喜慶，這一碗“士校麵”已經五十年，是巷弄美食。



除了配合魯明哲直播美食，為慶祝重陽節，銀光未來創新協會創辦人朱立倫，回到家鄉桃園，結合善心人士資源，廣招19家眼鏡行加入，提供長輩專業驗光配鏡服務，免費贈送千付老花眼鏡，朱立倫也與魯明哲一同做公益，提醒長輩照顧靈魂之窗。



針對香港5日起施行禁蒙面法，朱立倫上午受訪表示，香港情勢快速惡化非常擔憂，也支持香港民主自由及人權法治。針對香港發生的情況，希望秉持民主自由及人權法治目標，希望能快速化解掉，畢竟不希望民眾受到傷害及社會動盪，希望港府真正拿出誠意，快速和民眾溝通，避免對立升高。