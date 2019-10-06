柯為何狠批陳菊？友柯議員陳廷秀看透透

親台北市長柯文哲的無黨籍台中市議員陳廷秀。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月6日電（記者 林谷隆）與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲友好的無黨籍台中市議員陳廷秀接受中評社訪問表示，柯最近猛批民進黨，特別是“總統府”秘書長陳菊，這是因為柯不選2020，他只能不斷拋出對時局的看法與對民進黨的批評，維持台灣民眾黨聲量，因為柯與新潮流確實有私怨，所以他選擇打新潮流，就打當權派最有代表性的陳菊。



陳廷秀，東海大學公共事務研究所碩士，無黨籍現任台中市議員、台中市議會教育文化委員會副召集人，曾任台中縣梧棲鎮長、台中市梧棲區長、全台鄉鎮市長聯誼會總幹事、私立台中市致用中學校務主任等職。陳廷秀是台中政壇友柯指標人士，這半年柯到台中走訪，陳都有組織企業家、政壇人士與柯座談。



台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲最近砲火指向民進黨籍“總統府”秘書長陳菊，日前批評陳菊是“民主罪人”、“不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹”，遭質疑是否有確切證據時，柯還強勢回應“高雄選戰失利就是證據”。至於民進黨要求針對此事道歉，柯回嗆“管他的”。



柯最近猛批民進黨新潮流，到底是私怨，還是有些選舉策略？



陳廷秀受訪表示，兩種成分都有，但是私怨應該只是佔一小部分，最主要是要擴大台灣民眾黨的聲量，因為在2020大選爭取不分區選票的政黨，泛綠的小黨比較多，泛藍的小黨比較少，柯要讓台灣民眾黨維持高燒不退，就要不斷創造話題。



他認為，之所以柯文哲的砲口要對向陳菊，是因為陳菊是民進黨新潮流當權派的代表性人物，而且柯過去因為台北農產公司的人事問題，與新潮流有一些糾葛，他要打新潮流，選擇打陳菊是最有代表性。



陳廷秀提到，現在民進黨政府，新潮流權力一把抓的作風，已經是多數民眾的共同感受，但是民主政治不應該是這種做法，在推動各種政策時，執政者不管是什麼政黨，施政將政黨利益放在第一優先，就已經會遭人民反感，更遑論新潮流是將派系利益放在第一優先。



陳透露，柯文哲常常提到當年民進黨的核心價值是“勤政、清廉、愛鄉土”，現在柯認為只有自己有做到，反而是民進黨在背道而馳，這一句凸顯雙方理念已經差距越來越遠。柯認為他繼承過去民進黨的理想，所以要把民眾黨的餅（政壇影響力）越做越大。



陳廷秀強調，因為柯文哲沒有參選2020，台灣民眾黨力拼區域“立委”與不分區“立委”，目前就是沒有“母雞”，此時柯想把民進黨餅做大，就只有不斷拋出他對台灣政局、民進黨蔡政府的批評，凸顯兩者的差異與維持聲量，讓民眾對台灣民眾黨有期待。

