趙建民：蔡政府在中美兩強間手足無措

韓國瑜顧問團兩岸小組召集人趙建民。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月5日電（記者 洪德諭）馬英九基金會5日舉行“哪來的芒果乾”“國安”問題研討會，會中國民黨2020大選參選人韓國瑜的“國政”顧問團兩岸小組召集人、中國文化大學社會科學院院長趙建民談到中美貿易戰，他認為蔡政府在中美兩強間手足無措，只有鼓勵台商回來不是好的政策，大陸前10大出口商有8個台商還說影響不大。



馬英九基金會5日舉行“哪來的芒果乾”“國安”問題研討會，有包括馬英九、吳敦義與前“行政院長”張善政等近100名專家學者出席，在兩岸論壇階段，邀請對外關係協會會長、前陸委會主委夏立言主持，與會者包括趙建民、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山與淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳。



論壇最後階段，現場有與會者提問，1992已經好一陣子，當時九二共識、一中各表的精神在於兩岸對於統一的願景有一定程度的共識，但現在主流民意做了改變，在希望下架蔡英文政府之際，這半年並未看到國民黨做出政策性的宣示。



對於提問，與談人趙春山表示認同，呼籲國民黨不能侷限在過去，透過提出對於兩岸的統合的方式，將有別於民進黨。並笑稱這個問題應由韓國瑜的“國政”顧問團兩岸小組召集人趙建民回答。



趙建民接著說，他個人認為首要任務是立即提供一個安定的環境，讓年輕人發展，兩岸關係安定，才會有機會在中美兩強之間也才能凸顯出角色。



話鋒一轉，趙建民認為，提出相關政策牽涉到未來兩岸關係的評估，台灣欠缺這部分，像美國就會對未來20、30年做戰略評估。



趙建民指出，綜合上述狀況，感覺現在台灣中美兩強間手足無措，蔡英文不知道該怎麼辦？“國安”團隊也不知道該怎麼辦？應該是要瞭解局勢以及可能怎麼發展，只有鼓勵台商回來不是好的政策，還說影響不大。中國大陸是全球最大出口國，前10大出口商有8個台商，中美貿易戰第一受害是台灣。蔡英文應就台灣前途做報告。