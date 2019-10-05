馬批蔡操弄恐懼　蔡：種芒果乾的是馬

蔡英文中午在竹東與鄭朝方一起介紹客家菜。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月5日電（記者 黃文杰）針對馬英九批評蔡英文在兩岸、“外交、國防”三大領域以“芒果乾（“亡國感”）”操作人民恐懼，蔡英文上午到新竹出席活動受訪提到，面對中國步步進逼，馬英九執政時代步步退讓，“種芒果的”，很可能就是他（馬英九）。



蔡英文今天白天行程都在新竹縣市，第一站到尖石鄉訪視新竹縣梅花文化健康站、第二站出席“新竹縣司馬庫斯聯外道路啟用典禮”及“新竹縣尖石鄉錦屏那羅溪綠水廊道完工啟用典禮。中午與新竹縣“立委”鄭朝方一起直播客家美食，下午參訪竹科的“旺宏電子”與新竹縣訪生醫園區，晚間到桃園出席2019年漁民節模範及優秀漁民頒獎典。



上午在結束司馬庫斯聯外道路啟用典禮，蔡英文受訪，被問到馬英九基金會上午在台北開研討會，批評蔡執政結果就是，在兩岸、“外交、國防”三大領域以“芒果乾”操作人民恐懼。



蔡英文說，馬英九對時空環境的轉換可能還留在很久以前，在兩岸政策上，目前政府採取不挑釁但堅持主權立場；在外交上也爭取更多國際社會尤其是民主國家的支持；“國防”研發或軍事採購上，也增加許多自我防衛能力。



她指出，現在的情勢是不一樣的，面對中國步步進逼，如果仍採取馬英九執政時代步步退讓的作法，相信台灣人情緒會更不安，做領導人必須採取堅定立場，爭取更多國際支持。