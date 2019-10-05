﻿大公報：《禁蒙面法》生效　拯救香港

行政長官林鄭月娥昨日率領主要官員，宣布按《緊急法》訂立《禁蒙面法》（來源：新華社） 中評社香港10月5日電／行政長官林鄭月娥會同行政會議決定，引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，今日午夜零時已生效。任何人不得在遊行集會中遮掩部分或整塊面部，執法、採訪戴防毒面罩、生病戴口罩及宗教理由等可獲豁免，警方有權在公眾地方要求蒙面者除下面罩以核實身份。林鄭月娥表示，決定訂立《禁蒙面法》不容易，但必須要做，因為要挽救香港的現在和未來，若局勢持續惡化，政府會繼續採取適當措施，有決心遏止暴力。律政司司長鄭若驊表示，《禁蒙面法》以“先訂立、後審議”的方式提交立法會，符合《基本法》及《香港人權法案條例》，亦符合緊急法旨在維護公共安全及公眾利益的目的。＼大公報記者 莊恭誠（文） 攝影組 突發組（圖）



林鄭月娥昨日率領全體司局長，宣布行政長官會同行政會議在昨日舉行的特別行政會議上，決定按《緊急情況規例條例》（《緊急法》）訂立《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》），今日午夜零時起生效。



《禁蒙面法》含兩項罪行。其一是任何人不得在非法集結、暴動、未經批准集結、逾50人集會、逾30人遊行當中，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面用品，包括面罩、顔料，遮掩部分或整塊面部都不可，但若有合法權限或合理辯解，則能以免責辯護獲豁免，包括：正從事某專業或受僱工作而需保護人身安全，例如警察執法、記者採訪時戴防毒面罩；宗教理由；存在醫學或健康理由，例如生病戴口罩。若被定罪可處監禁1年及罰款2.5萬港元。



其二是警方有權在公眾地方截停蒙面遮掩身份者，要求其除去蒙面物品以核實身份，若當事人因不遵從而被定罪，可處監禁6個月及罰款1萬港元。