韓國瑜全台新住民後援會成立　搶百萬關鍵票

“韓國瑜全台新住民後援會”4日晚間在高雄成立，韓國瑜親自頒發聘書給新住民後援會總會長史雪燕。（中評社） 中評社高雄10月5日電／中華兩岸婚姻家庭服務聯盟、台灣新住民發展協會、高雄市新移民社會發展協會等30多個新住民團體4日晚間齊聚在高雄蓮潭會館，宣示成立“韓國瑜全台新住民後援會”，近百位新住民代表、協會負責人出席，由中國國民黨2020參選人韓國瑜親自到場授旗、頒發聘書，並邀請台灣外籍配偶福利發展協會理事長創會理事長史雪燕擔任新住民後援會總會長。



根據“內政部移民署”在今年7月統計資料，目前全台灣新住民人口共有55萬餘人，其中取得歸化的外籍人士共有12萬6047人，大陸地區取得定居證有13萬1129人，港澳地區取得定居證有1萬3243人。早年來台新住民的二代也都長大成年擁有投票權，如果再加上新住民的家庭成員，這一群沉默的百萬選票，已然成為一股具有絕對影響的群體力量。



中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕號召下，全台灣各新住民團體的理事長及新住民代表一起動起來，為國民黨2020參選人候選人韓國瑜成立“全台新住民後援會”，希望藉由新住民主動積極參與選舉活動，能因此獲得政府及社會的關心並確實解決這個存在已久的社會問題。



史雪燕提到，無論是來自東南亞或是大陸的姐妹，遠離家鄉嫁到台灣這塊土地，就已經成為台灣的合法公民，尤其是陸配姊妹的身分都是大陸娘家、台灣婆家，因此我們全力支持韓國瑜所提出的政見，要讓“‘國家安全’，人民有錢”，維持兩岸政策穩定、全力發展台灣經濟，讓所有台灣人民都能過安居樂業的好日子。也要讓我們的下一代能擁有美好的社會環境，更要讓每一位新住民都能得到合理的公平對待與落實權益。



史雪燕並把22 縣市新住民後援會組織架構建立, 準備要讓後援會遍地開花,希望凝聚全台新住民的力量，為中國國民黨，為韓國瑜拓展更多的票源。

