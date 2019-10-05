陳學聖爆內幕　韓辦被國民黨內當小朋友

藍議員徐巧芯（左）與藍委陳學聖（右）。（照片：擷取自《新聞面對面》YouTube） 中評社台北10月5日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜近來民調下滑，國民黨“立委”陳學聖昨天在政論節目中坦言，國民黨重視論資排輩，韓辦人士在他們看來多是“小朋友”，分量不足以跟“長輩”說上話。國民黨台北市議員徐巧芯隨即說，“馬英九打電話就可以了！他會幫忙！”語畢，轟堂大笑。



陳學聖在政論節目《新聞面對面》中表示，這次選戰韓辦與黨中央之間，就像“兩條線”在作戰，韓國瑜需要借重黨中央做的，就是把自己所不熟悉的人士、紛擾處理完。



中時電子報報導，陳學聖直言，韓辦基本上以我們來看，大部分是小朋友。而且這些小朋友，在整個國民黨的歷代傳承過程當中，沒有什麼太大的分量。國民黨雖然現在看起來是在野黨，還滿論資排輩的！誰要來跟誰講話，要有一定的分量在。雖然黨中央大方向戰略尊重韓辦，但“韓辦今天要找一個人出來，去跟國民黨裡面長輩講話的，誰？沒有！我坦白講沒有！那你要見連戰、要見馬英九、要見誰，我講實在……。”



徐巧芯在一旁突然插話說，“馬英九打電話就可以了！他會幫忙！”語畢，全場笑翻，就連徐自己說完也跟著笑了。陳學聖則補充，馬當然都會幫忙，但就是不夠親，畢竟“親”還是需要誰跟誰之間能搭上關係，國民黨滿重視這個的，但韓國瑜不管本人還是他的韓辦，在這塊都是不行的。