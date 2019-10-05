休班警兩中火彈 浴血保警槍不失

蒙面暴徒瘋狂圍毆 黑衣少年大腿中彈（來源：文匯報） 中評社香港10月5日電／暴徒在口罩掩護下為非作歹，特區政府昨日宣佈引用緊急法訂立《禁止蒙面法規例》，今日午夜起生效。消息一出，大批暴徒隨即發難，在全港各區發起置人於死地的瘋狂攻擊，縱火、燒舖、搶掠、毆打市民，更向港鐵和警員實施恐怖襲擊，不但火燒載客列車，更在元朗連環狂毆一名便衣警，及兩度近距離向該名警員掟汽油彈及企圖搶槍，披血警員身上一度著火，奮不顧身奪回佩槍，其間開槍擊中一名14歲少年暴徒的左腿才能死裡逃生。上水警察宿舍深夜亦被擲汽油彈。一夜間，全港各區火光熊熊，港鐵全線關閉，多條主幹道交通癱瘓，市民不敢出街，香港頓變危城，卻也證明訂立《禁止蒙面法規例》不但有必要，更反映特區政府需要採取更果斷的決定。



行政長官林鄭月娥聯同多名問責官員昨日下午3時舉行記者會，宣佈訂立《禁止蒙面法規例》前，在中環開始有人聚集。在記者會後，一干人等開始霸佔馬路，陸續有煽暴派在網絡號召暴徒晚上到各區“抗議”。晚上7時開始，大批暴徒在縱暴文宣的煽動下，在全港各區的商場、港鐵站一帶非法集結。



8時許港鐵站商場發起攻擊



8時許，蒙面暴徒開始發起全面攻擊，在港島港鐵沿線、屯門、元朗、大圍、沙田、荃灣、觀塘、將軍澳、九龍塘、黃大仙等區，大肆破壞港鐵設施，放火燒港鐵站出口，毆打港鐵職員，打砸燒中資銀行、商舖、食肆和電訊公司。有電訊公司陳列在櫥櫃的手機，更被暴徒掠奪一空，有暴徒破壞和焚燒國旗。



防暴警在深夜開始出動驅散暴徒。不過，昨晚暴徒響應“殺警”陰謀，在大批防暴警現身清場前，千方百計尋找下手目標，勢要製造第一條“警命”。