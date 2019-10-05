34席不分區怎麼找？民眾黨要海選

民眾黨不分區“立委”海選徵召令。（台灣民眾黨提供） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲長期以來把“向外界徵才”掛在嘴邊，不只海選北市府發言人、2018競選團隊，現在還要海選民眾黨不分區“立委”參選人！柯文哲日前掛保證，民眾黨要提好提滿34席不分區“立委”，而民眾黨5日公布“不分區“立委”海選”規則，只要符合《公職人員選舉罷免法》“候選人”的規範，就能投履歷向民眾黨報名。



柯文哲創立民眾黨，主張民眾黨是“柔性政黨”，可以保有“雙重黨籍”，但現在的中國國民黨、民進黨都是“剛性政黨”，只要掛民眾黨就可能被該黨“開鍘”，而民眾黨發言人陳思宇受訪時表示，依照法規規定，不分區“立委”“一定要”掛民眾黨籍。柯發出“海選不分區“立委”徵召令”，應有不少民眾“躍躍欲試”，但仍需要經過民眾黨中央開會決議是否“錄取”，而有志之士也得考量自己的黨籍是否會被“開鍘”。



民眾黨在9月22日已提名過首波8位區域“立委”，但至今還未提出不分區“立委”名單。在區域“立委”部分，分別是台北市提名4人，包括台北市第三選區（中山、松山）逢甲大學助理教授、新住民二代何景榮、台北市第七選區（信義、松山）的北市府前社會局機要，獲“十大正妹議員候選人”美名的蔡宜芳、台北市第八選區（文山、中正）的市府顧問、台北市尪公獅子會創會長張幸松、台北市第五選區（中正、萬華）的無黨籍台北市議員徐立信。



在台北市以外的區域有4位，包括，新北市第七選區（板橋）提名PTT名人吳達偉、台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）則提名台中市大雅區上雅里長吳睿倉、高雄市第五選區（鼓山、鹽埕、旗津、三民）提名“柯粉俱樂部—高屏義勇軍”的版主李佳玲、苗栗現第一選區（西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮）提名出身民進黨的前“政院”中部辦公室副執行長秘書朱哲成。鼓山區、鹽埕區、旗津區及三民區