郭辦：絕對不會介入國民黨家務事

民眾與穿著郭台銘連署T恤的幕僚群拍照。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月5日電（記者 洪德諭）針對鴻海創辦人郭台銘與中國國民黨主席吳敦義的會面，吳5日表示，是郭規劃要求。郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜下午受訪時表示，雙方沒需求不會強求，也不是一定要見面。至於是誰主動、誰被動？主要是媒體問起，郭退黨後態度是不排斥與任何和見面，因此沒有主動與被動的問題。現在郭目標是力挺理念相同“立委”進軍“國會”，國民黨家務事絕對不會介入。



郭台銘目前重心放在“立委”布局上，5日啟動輔選行程，前往新北市三峽替目前唯一一名郭家軍、前“立委”李嘉進之子李縉穎站台輔選。



活動前一個小時，上百郭粉已陸續聚集三峽祖師廟，除了穿上黃色老虎軍團背心，也戴上青天白日旗帽與揮舞青天白日旗，還準備“相信郭台銘”的紅布條掛在三峽祖師廟前，並爭相與李縉穎的看板或是穿著原本郭台銘連署T恤的幕僚群拍照。



日前傳出“郭吳會”後，引發郭粉不滿，一天就有500人退出粉絲團，郭辦緊急宣布“郭吳會”暫緩。吳敦義在上午出席活動時表示，是不是跟郭見面，完全是郭規劃要求，他沒有提出這樣需求，對此蔡沁瑜今天下午受訪時提出上述說法。



蔡沁瑜表示，會有吳郭會一事，主要是9月28日感恩之旅時，當時謝謝吳註銷黨籍的善意，當場有媒體詢問吳郭會，由於郭台銘無黨一身輕並享受這個過程，態度是不排斥跟任何人見面。



蔡沁瑜強調，由於是媒體問起，因此沒有主動、被動問題，雙方沒需求不會強求，也不是一定要見面，現在郭希望力挺理念相同“立委”進軍“國會”，國民黨的家務事絕對不會介入。