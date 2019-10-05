韓無意見郭　郭辦：就讓這三字從韓營消失吧

郭台銘發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月5日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘會不會與中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜會面？韓辦4日表示，目前沒有與郭台銘見面的規劃。對此，郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時表示，我們從頭到尾也認為不需要見面，如果這樣的話，就讓郭台銘三個字從他們陣營中消失而去，不要再提了。



郭台銘放棄連署參選2020後，將重心放在“立委”布局上，5日動輔選行程，前往新北市三峽替目前唯一的郭家軍、前“立委”李嘉進之子李縉穎站台輔選。



活動前一個小時，郭粉就已陸續聚集三峽祖師廟，至少有百人，除了穿上黃色老虎軍團背心之外，也戴上青天白日旗帽與揮舞青天白日旗，還準備“相信郭台銘的”紅布條、掛在三峽祖師廟前，並爭相與李縉穎的看板或是穿著原本郭台銘連署T恤的幕僚群拍照。



針對韓辦新任發言人葉元之4日表示，目前沒有與郭台銘見面的規劃。蔡沁瑜下午受訪時提出上述說法。



蔡沁瑜表示，當提到跟誰見面時郭台銘三個字一再被提起，我們感到很困惑、很困擾，韓陣營之前提到3組共同友人跟我們聯繫，到現在都沒有這三組共同友人，後來說我們開的條件太嚴苛，老實說那是初選時候的事情了，我們沒有開出任何條件要跟他們見面。



蔡沁瑜強調，現在又說不需要見面，我們從頭到尾也認為不需要見面，如果這樣就讓郭台銘三個字從他們陣營中消失而去不要再提了。