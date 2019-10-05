林祖嘉：台灣要加入區域貿易組織需大陸同意

林祖嘉。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月5日電（記者 倪鴻祥）前“國發會主委”、前陸委會副主委林祖嘉今天下午在馬英九基金會舉辦“哪來的芒果乾？－“國安”問題研討會”指出，台灣如果要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或區域全面經濟夥伴協定（RCEP），一定要有決心對外開放，才有可能加入。但不論是加入CTTPP或RCEP都有障礙，要大陸同意。



“哪來的芒果乾？－‘“國安”’問題研討會”在張榮發基金會舉行，上午第一場先針對兩岸問題進而研討，下午第二場探討外交問題，由前“外交部長”、中美經濟合作策進會理事長歐鴻鍊主持，淡江大學國際事務戰略所教授何思因、前駐英國代表劉志攻、政治大學國際事務學院副院長黃奎博與談，會後接受提問。



有人問到，2020大選後，未來是否有務實加入CTTPP等區域貿易組織？何思因立即點名坐在台下的林祖嘉，指出他才是真正的專家，所以請林說明。



林祖嘉表示，台灣要加入區域貿易組織，其實，CTTPP與RCEP都非常重要，本來的TPP佔台灣對外貿易總額的35%，美國退出後，CTTPP佔台灣對外貿易總額大約24%，還是很重要，但CTTPP是非常高檔的FTA，大約95%的關稅會降到0，還有高度服務業的開放，包括電信事業、金融產業開放，所以要加入，在內部一定要有決心開放。



他指出，2014年台灣要加入TPP時，因為TPP還沒正式成立，看不到正式條文，所以當時拿很高檔的美國與韓國簽FTA內容進行推估，要求經濟、財政等相關部會研議如何開放。



他說，照理講，推動加入CTTPP的進度，蔡政府執政後應展開談判，但目前為止都沒看到，所以明年大選後，如果要推動加入，就要依內容在台灣內部先做開放，但要開放的項目很多，所以一定要有決心才可能加入。



他舉例，馬政府時期曾計劃推自由經濟示範區，裡面就有許多開放的項目，但相關條例卡在“立法院”無法通過，所以如果沒決心開放，要加入的可能性並不高。



林祖嘉表示，加入RCEP的條件沒那麼多，大陸與印度談好，印度也只開放80%左右，所以對台灣而言，理論上加入比較簡單，但中國大陸在裡面，所以一定要大陸同意，但大陸可能要求兩岸先把ECFA談完才能加入，所以不論是加入CTTPP或RCEP都有障礙，而且大家一定要有決心開放，才有可能加入。