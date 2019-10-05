中評現場：王金平逛展 屏東縣長潘孟安導覽

屏東縣長潘孟安下午1時就到台灣設計展擔任“一日店長”在會場內等待王金平進場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月5日電（記者 蔣繼平）正在爭取披橘袍參選2020的前“立法院長”、國民黨不分區“立委”王金平，受訪表達沒拿到親民黨推薦就休息閉關三天後，就開心參觀今天開幕的屏東“台灣設計展”，王金平似乎如釋重負，臉上並沒有任何的愁容，一路上學生民眾要求合影皆來者不拒。



王金平5日下午南下屏東出席“台灣設計展”開幕，展覽在屏東縣民公園內的舊紙漿廠倉庫群舉辦，王準時在下午1時30分抵達，並於接受媒體聯訪後才進場，僅有意參選高雄第一選區有意參選“立委”的黃綉晶陪同。



民進黨籍屏東縣長潘孟安下午1時就到台灣設計展擔任“一日店長”，結束20分鐘後的的媒體採訪行程，潘在會場內等待王金平進場，就上前迎接親自擔任導覽員，進行40分鐘的參觀行程，過程中有說有笑，互動自然。



王金平開心體驗這場設計展，拿著專屬“屏東”元素的設計款紙箱好奇翻了翻，該紙箱攤位就擺在入口處，蔡英文昨天來的時候也是好奇翻了好幾次，王在翻的過程中也對設計讚不絕口。



王金平隨後又看了屏東的農特產品，潘孟安在旁為他介紹，王又體驗了健康照護站，體驗不會弄濕衣服的洗頭機器。



參觀過程中，不少學生看到政治人物大喊“王金平耶”，過程中不斷好奇跟隨拍攝。王金平過程中表情也十分開心，似乎沒有為了說過“拿不到親民黨的門票就會休息閉關三天”而苦惱。



潘孟安全程盡地主之誼，陪伴王金平到離開會場，王金平也對天下雜誌評比施政滿意度第一名的屏東縣大拇指比讚，還說，台灣設計展也要拿很多第一名，聽的潘孟安是十分開心。